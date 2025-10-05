Киселото мляко и бялото сирене на България – признати и защитени в Европа

© Близо 70 български производители вече притежават европейски сертификат за традиционни млечни продукти – кисело мляко и бяло саламурено сирене. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев при откриването на VI национален събор "Млечният път на България през вековете“ в Луковит.



По думите му, към момента 39 производители са сертифицирани за Защитено наименование за произход (ЗНП) "Българско кисело мляко“, а 30 – за ЗНП "Българско бяло саламурено сирене“. Още десет компании са в процедура на регистрация.



"България има голям потенциал за повишаване на продуктивността чрез подобряване на генетиката на млечните стада. Неслучайно българското кисело мляко и българското бяло саламурено сирене нямат нужда от специално представяне – те са добре познати и търсени в Европа и по света“, заяви Бурджев.



Той припомни, че вече повече от две години е в сила европейската регистрация на двете емблематични за страната ни наименования. "Основната ни цел е популяризирането на уникалните характеристики на тези продукти, произтичащи от географския им произход и традиционните умения при тяхното производство. Това гарантира защита срещу нелоялна конкуренция и създава добавена стойност“, допълни заместник-министърът.



Според изискванията, млечните продукти със ЗНП се произвеждат само от българско сурово мляко, а най-малко 80% от фуражите за млекодайните животни трябва да са с български произход. Традиционната закваска с бактериите Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus придава характерния вкус на българското кисело мляко и бялото саламурено сирене.



"Производството на продукти със ЗНП пряко насърчава търсенето на българска суровина и е в пълно съответствие с приоритетите на Министерството на земеделието и храните за развитие на животновъдството“, подчерта Бурджев.



От името на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, той поздрави организаторите и определи събора като уникално събитие, което показва както суровината, така и крайния продукт, и демонстрира отношението на фермерите към млечните животни.



В рамките на изложението заместник-министърът разгледа щандове с продукти на сертифицирани производители.



Шестият национален събор "Млечният път на България през вековете“ се организира от Сдружение "Български традиционни млечни продукти“ в партньорство с Министерството на земеделието и храните и Община Луковит. В него участие взеха кметът на Луковит Иван Грънчаров, изпълнителният директор на ДФ "Земеделие“ Ива Иванова и представители на местната власт.