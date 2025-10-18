ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Кирил Петков нападна Слави Трифонов: Всеки мъж струва, колкото му тежи думата!
Автор: Лора Димитрова 13:37Коментари (0)661
©
"Когато Слави Трифонов подписа "санитарния кордон“ срещу участието на Пеевски в правителството, написа това изречение като част от поста в личния си профил:

"Първо, да им припомня, че аз ясно заявих многократно, още в предизборната кампания, а и преди нея, че ИТН дори няма да преговаря с Ново начало. Не само няма да участваме заедно в правителство (твърдо и безапелационно), но дори няма да преговаряме.“

Това беше неговото обещание към избирателите си и към суверена.

Всеки мъж струва, колкото му тежи думата!"

Това написа бившият министър-председател и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков.

Коментарът му е по повод това, че лидерът на ИТН не си е спазил думата и въпреки, че беше подписал санитарния кордон срещу Делян Пеевски, е направил коалиция с него и с лидера на ГЕРБ-СДС и бивш премиер Бойко Борисов.


Още по темата: общо новини по темата: 973
18.10.2025 »
14.10.2025 »
14.10.2025 »
13.10.2025 »
13.10.2025 »
13.10.2025 »
предишна страница [ 1/163 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Голяма наша банка обяви новите си такси и комисиони
12:18 / 18.10.2025
Meteo Balkans: Внимание!
12:00 / 18.10.2025
Съдът в Пловдив глоби военнослужещ подал фалшив сигнал за кражба ...
13:40 / 18.10.2025
Задръстването на магистрала "Тракия" е адско!
10:44 / 18.10.2025
В Бургас разкриха 11 нелегални мигранти от Молдова
10:46 / 18.10.2025
Официално: Администрацията на президента остава без транспорт
10:44 / 18.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
15:37 / 16.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ото Народно събрание
Тенис от Пловдив и региона
Специализирани полицейски операции в страната
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: