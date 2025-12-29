ИЗПРАТИ НОВИНА
Кирил Петков: Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща?
Автор: Елиза Дечева 16:10
©
Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов! Кой е награден с ордена Ломоносов за опазването на паметника на съветската армия? Борисов. Това написа в профила си във Facebook Кирил Петков във връзка видеообръщението от по-рано на Бойко Борисов

ФОКУС припомня, че лидерът на ГЕРБ каза: "Искам да кажа на тези пребоядисани, млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха възродителния процес, а ние тогава като млади офицери ни изпратиха в Дулово, Каолиново, Разград - да пазим реколтата - играете си с нещо, което не разбирате."

"След 10 години управление на Борисов, като премиер какво заварих: 100% зависимост от руска газ, 100% зависимост от руско ядрено гориво, 100% зависимост от руски петрол, "Лукойл", който не си беше плащал данъци от 10 години, непостроена гръцка връзка, но построен "Турски поток", за да даде възможност на Русия да доставя своята газ на Централна Европа въпреки войната.

Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца??? Ще спра тук, защото са празници", написа още Петков.


