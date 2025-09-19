Километрично задръстване на АМ "Тракия" край Оризово

© Facebook Километрично задръстване по АМ "Тракия" край Оризово, област Стара Загора.



Пътуващи сигнализират, че се е образувала голяма тапа, причината за това е все още не известна.



"Голямото пътуване" заради трите почивни дни покараи празничния 22 септември образува редица задръствания през днешния ден, които продължават и до късните часове.