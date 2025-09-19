ЗАРЕЖДАНЕ...
|Километрично задръстване на АМ "Тракия" край Оризово
Пътуващи сигнализират, че се е образувала голяма тапа, причината за това е все още не известна.
"Голямото пътуване" заради трите почивни дни покараи празничния 22 септември образува редица задръствания през днешния ден, които продължават и до късните часове.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
