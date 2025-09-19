ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Километрично задръстване на АМ "Тракия" край Оризово
Автор: Илиана Пенова 22:22Коментари (0)208
© Facebook
Километрично задръстване по АМ "Тракия" край Оризово, област Стара Загора. 

Пътуващи сигнализират, че се е образувала голяма тапа, причината за това е все още не известна. 

"Голямото пътуване" заради трите почивни дни покараи празничния 22 септември образува редица задръствания през днешния ден, които продължават и до късните часове.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Синоптик: Есента ще е топла и суха
21:17 / 19.09.2025
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от мно...
20:56 / 19.09.2025
Наблюдение на КНСБ: 10 от 17 стоки са по-евтини в малките магазин...
21:32 / 19.09.2025
Здравният министър: Хранително отравяне е причината за 256 заболе...
20:16 / 19.09.2025
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
20:17 / 19.09.2025
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 ...
20:28 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Олег Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махала, а се пазареше за дребна сума
Олег Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махала, а се пазареше за дребна сума
19:38 / 17.09.2025
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16 
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16 
19:13 / 17.09.2025
Честито на Димитър Рачков!
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
14:46 / 18.09.2025
Ергенът Алек стана баща
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: