|Километрично задръстване на АМ "Тракия"
От АПИ информират, че временно движение при км 77 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в изпреварващата лента, поради пътнотранспортно произшествие.
Трафикът се регулира с временна сигнализация и от "Пътна полиция".
