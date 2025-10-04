© Facebook Километрично задръстване на АМ "Хемус" посока София. Очевидци съобщават, че за 10 км се минава цял час.



"Фокус" припомня, че от АПИ съобщиха, че заради ремонтните дейности на "Хемус" в участъка между село Яна и входа на столицата /от км 0 до 8-и км/ в платното към столицата, ще бъде организирано реверсивно движение.