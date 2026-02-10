Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 огнестрелни оръжия за един ден на Ивайло Иванов

© Във връзка с високия обществен интерес прокуратурата предостави допълнителна информация за хода на разследването по две досъдебни производства за смъртта на общо 6 лица в районите на хижа в Петрохан и под връх "Околчица".



От предоставена справка от органите на МВР се установява, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица.



На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. МВР е издало разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия.



На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.



Калушев и Иванов получават разрешенията в мандата на Бойко Рашков като служебен вътрешен министър, а Златков - в мандата на Иван Демерджиев, отново като служебен министър на вътрешните работи.