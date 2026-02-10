ЗАРЕЖДАНЕ...
|Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 огнестрелни оръжия за един ден на Ивайло Иванов
От предоставена справка от органите на МВР се установява, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица.
На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. МВР е издало разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия.
На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.
Калушев и Иванов получават разрешенията в мандата на Бойко Рашков като служебен вътрешен министър, а Златков - в мандата на Иван Демерджиев, отново като служебен министър на вътрешните работи.
