© Булфото (архив) виж галерията Няма опасност за хората и населените места. Това каза пред NOVA главен комисар Александър Джартов.



"Обезопасен е районът. Основната задача е да не се допусне ново възпламеняване на композицията", каза още Джартов.



Той посочи, че няма информация колко дизелово гориво е изтекло.



"Фокус" припомня, че осем вагона на товарен влак с цистерни гориво се запалиха край село Пясъчево.



"Вече няма огън, а само дим и изпарения. Всички цистерни се обливат със студена вода, за да не се получи ново самовъзпламеняване. Става дума за всички 34 цистерни с дизелово гориво, не само осемте запалени. Ще изтеглим композицията на безопасно разстояние, веднага щом от Пожарната ни позволят.



Няма жертви и засегнати населени места. За час и половина пожарът беше локализиран и овладян. Не мисля, че скоростта, с която влакът се е движел, е била фактор за дерайлирането в този случай", каза транспортният министър Гроздан Караджов.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.