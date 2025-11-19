ЗАРЕЖДАНЕ...
|Караджов за единния билет: Данните ще показват местоположение, разписание и колко души се превозват
"Публикувахме за обществено обсъждане новия Закон за обществения транспорт - в неговото сърце стои единният билет. Данните, които ще се събират от всяко превозно средство ще показват както местоположение и разписание, така и колко души се превозват в него, което пък ще е информация за това колко ефективно държавата харчи парите си за транспорт. Единният билет също се нуждае от геопространствени технологии, защото без тях трудно може пътувате от една точка до друга и да ползвате услугите на няколко оператора“, посочи вицепремиерът.
"Системата за пръв път ще събере на едно място информация за транспортната инфраструктура - спирки, гари, и ще осигурява в реално време информация за разписания, маршрути, ремонти и транспортни връзки“, добави той. Гроздан Караджов каза още, че много важно е мястото на Географските информационни системи в развитието на Единната информационна точка. Чрез нея МТС интегрира пространствени данни за над 208 000 обекта и близо 64 000 км електронни съобщителни, електропреносни, електроразпределителни и жп мрежи.
Чрез тази платформа осигуряваме прозрачност, бърз достъп до информация и по-ефективно взаимодействие между институции, оператори и граждани, бе категоричен вицепремиерът Караджов. По думите му това е пример за модерно управление, базирано на данни и технологии, което се използва и за контрол на изпълнението на една от най-мащабните инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост за високоскоростен интернет в отдалечени места.
