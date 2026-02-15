ЗАРЕЖДАНЕ...
|Караджов: Новите влакове тръгват от април
Караджов съобщи, че от април започва навлизането на нов подвижен състав -влаковете.
"До края на лятото ще имаме 34 нови влака, които ще тръгнат по основните дестинации в страната", посочи той. Пълното обновяване, включващо общо 60 нови състава, се очаква да приключи до юни 2027 г.
Министърът подчерта, че за да бъдат влаковете точни и бързи, трябва да приключат мащабните ремонти по над 40 участъка от железопътната мрежа.
Според неговите прогнози тези дейности ще завършат през 2029 г.
Основен акцент в разговора беше хроничното недофинансиране на сектора. Караджов представи графики, според които субсидията в България в момента е между 5 и 6 евро на влак-километър, докато в Австрия тя е 16,7 евро.
"Реформата, която започнахме с подписването на новите договори за обществена услуга, предвижда субсидията да нарасне до 9 евро през 2027 г. - това е увеличение с 50%", обясни той. По думите му това финансиране ще позволи не просто оцеляване, а инвестиции в комфорт, сигурност и по-високи възнаграждения за служителите.
Относно цените на билетите, Караджов увери, че контролът остава в министерството. "Цената на билетчето няма да се вдига рязко. Министърът е този, който има последната дума", допълни той в ефира на NOVA.
Министърът в оставка даде висока оценка на "Български пощи" за справянето им с процеса по обмяна на валута. До момента през пощенските клонове са преминали над 186 милиона лева, а обслужените граждани са над 133 000. "Пощите се оказаха войници. Справиха се без нито един сериозен проблем в общо 2300 станции", посочи Караджов.
Запитан за трагедията в хижа "Петрохан", Караджов изрази потрес от случилото се. Той постави въпроса как е било допуснато частна структура да изпълнява "паравоенни функции" и как на един човек са били издадени разрешителни за толкова голям брой оръжия. "Това за мен е просто необяснимо и се надявам институциите да извадят цялата информация", заяви той.
Гроздан Караджов сподели, че очаква оценката за работата му да бъде поставена от хората. Той подчерта, че заложените промени ще направят професията на железничаря по-привлекателна и ще доведат до 25% увеличение на заплатите в сектора.
