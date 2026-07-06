Публикувана в социалните мрежи снимка, показваща колона от чакащи автомобили на ГКПП "Маказа“, провокира сериозна дискусия и разнопосочни коментари сред пътуващите към Гърция. Основна причина за обичайното забавяне в по-голямата част от лятото този път се посочва изграденият дезинфекциращ гьол, заради който превозните средства са принудени рязко да намаляват скоростта си на преминаване.

За зародилия се онлайн спор, подозренията за всяване на излишна паника и реалната ситуация на граничния пункт въз основа на преките свидетелства на пътуващите информира Plovdiv24.bg.

Разкази на пътуващи сочат, че гръцките гранични власти са въвели допълнителни мерки под формата на дезинфекциращ гьол на пункта. Това съоръжение изисква от шофьорите да забавят движението си, което допълнително усложнява преминаването през пункта, известен с ежегодните си летни задръствания. Някои от коментиращите в мрежата изразяват възмущение от тези действия на съседите ни и ги определят като необосновано затруднение за туристите.

Снимка от фейсбук група

Голяма част от потребителите обаче категорично оспорват актуалността на разпространената снимка и обвиняват автора на поста в откровена лъжа. Много хора споделят, че са преминали през пункта в различни часове от сутринта – между 09:00 и 11:00 часа – без да попаднат на никакъв трафик или чакащи опашки. Други посочват, че при проверка на официалните камери за видеонаблюдение на живо на ГКПП "Маказа“ в същия момент се вижда, че няма никакъв трафик и преминават само единични коли, което ги кара да мислят, че кадърът е от стара година или постът е одобрен от администраторите във Фейсбук със задна дата.

В дискусията се прокрадват и мнения, че подобни кадри се разпространяват умишлено с цел да се отблъснат българските туристи от гръцкото Черноморие и да бъдат пренасочени към родните курорти. Други потребители съветват шофьорите да не тръгват в късните часове на деня, а да преминават границата около 06:00 часа сутринта, когато пунктът винаги е празен. Като алтернатива за избягване на евентуално чакане в района шофьорите препоръчват използването на ГКПП "Златоград“, докато част от пътуващите подчертават, че малкото загубено време на границата си заслужава заради по-близкото и хубаво море.