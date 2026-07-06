"Защо пък да не си карат в аварийната лента? Какво толкова е станало?“ Тези въпроси, изпълнени с остра ирония, зададе пътният експерт и председател на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова. Тя сподели скандални кадри от автомагистрала "Тракия", на които ясно се вижда как тежкотоварни камиони най-безцеремонно се движат в лентата за принудително спиране, за да избегнат трафика.

Русинова напомня, че подобно поведение е абсолютно забранено и изключително опасно. Аварийната лента не е предназначена за заобикаляне на задръствания, нито за изпреварване, а блокирането ѝ може да се окаже фатално, ако се наложи преминаването на автомобили на спешна помощ или пожарна.

"Професионалните шофьори са така - през аварийната и газ, другите да си чакат“, коментира с възмущение експертът.

По думите ѝ е крайно време Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и МВР да започнат масирани проверки на обществения превоз на товари, като се обърне специално внимание на чуждите водачи. Заснетите в нарушение камиони са с молдовска и румънска регистрация. Русинова допълни, че по време на голямото задръстване заради пътния инцидент на АМ "Хемус“ в петък, товарните автомобили масово са преминавали през лентата за принудително спиране – напълно необезпокоявани от контролните органи.

Според Закона за движение по пътищата (ЗДвП), движението в аварийната лента е строго забранено за всички превозни средства. Законът обаче предвижда четири конкретни изключения, при които престоят или движението там са оправдани.

На първо място е внезапната техническа повреда на автомобила, която прави по-нататъшното движение невъзможно или опасно. Втората легална причина е сериозен здравословен проблем на водача или на някой от пътниците, изискващо незабавно спиране. Навлизането в лентата е разрешено и при изрично разпореждане или сигнализация от органите на "Пътна полиция“ или временна пътна организация. Последното изключение важи за моторни превозни средства със специален режим на движение, като линейки, пожарни и патрулни автомобили, когато изпълняват служебните си задължения.

Във всички останали случаи ползването на тази част от пътното платно за заобикаляне на трафика е тежко нарушение, което застрашава човешки животи и подлежи на сериозни санкции от закона.