Седмият Музикален и танцов фестивал "Фолклорна плетеница" ще се проведе на 10, 11 и 12 юли на сцената на Амфитеатъра в Приморско. Събитието е под патронажа на кмета на община Приморско - Иван Гайков.

Характерното за това фолклорно събитие е, че в разгара на лятото участват кукерски групи, ще се включат ансамбли, над 95 индивидуални изпълнители, музиканти и танцьори, както и 52 фолклорни групи.

Организатор е община Приморско и Сдружение "Атлиманска огърлица" с основател и директор на фестивала Златка Ставрева, почетен гражданин на Приморско.

Златка Ставрева сподели още, че този фестивал има конкурсен характер.

Председател на професионалното жури е проф.д-р Тодор Киров - фолклорист, музикант, преподавател в АМТИИ "проф.Асен Диамандиев" Пловдив, останалите членове са доц.д-р Стефан Йорданов, Златка Ставрева, доц. д-р Донна Михайлова, Костадин Михайлов.

Тази година лице на фестивала е младата българска народна певица Мариела Лентова - музикален педагог, преподавател по музика, ръководител на творчески фолклорни групи.

Музикалният и танцов фестивал "Фолклорна плетеница" сплита творческото вдъхновение, народните традиции и българското фолклорно изкуство.