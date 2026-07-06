След трагичния инцидент край село Пастух, при който в река Струма загинаха две деца на 8 и 11 години, както и техните баба и дядо, в община Дупница е обявен тридневен траур. Тежката трагедия разтърси местната общност, а издирвателната операция продължи повече от 24 часа.

В спасителната акция се включиха екипи на пожарната, полицията и доброволци. С риск за собствения си живот двама водолази доброволци от Кюстендил, заедно с пожарникар от районната служба, успяха да открият телата на двете деца в мътните и опасни води на река Струма.

По първоначална информация едното дете е влязло във водата да се къпе, но е започнало да се дави. В опит да го спасят останалите членове на семейството са се притекли на помощ, но силното течение е повлякло всички и трагедията е отнела живота на четирима души.

Още в петък вечерта беше отправен призив за доброволци, които да се включат в издирването. Един от участниците в операцията, доброволецът Малин Попов, разказа, че условията са били изключително тежки.

"Водата беше много мътна, с почти нулева видимост. Нивото на реката беше високо, а акцията започна около 21:30 часа. Наложи се да взема допълнителни мерки за собствената си безопасност, за да могат колегите да реагират, ако се случи нещо“, сподели той.

Любослав Ковачки, също участвал в спасителната операция, обясни, че задачата е била изключително рискова.

"Не бях на лодката, а във водата, като я придържах, за да има контрол. Двигателят създаваше допълнителен риск и ако лодката се обърнеше, последствията можеха да бъдат фатални и за нас“, каза той.

Началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ Стоян Стоянов отправи призив към хората да бъдат особено внимателни край реките.

По думите му мястото, където се е разиграла трагедията, крие множество опасности - големи дълбочини, силни завихряния, бързо течение, наноси, подводни камъни, гъста растителност и паднали дървета. Той подчерта, че подобни водоеми не бива да се подценяват, тъй като една привидно спокойна река може за секунди да се превърне в смъртоносен капан.

Трагедията край село Пастух остави в траур близките на загиналите и цялата местна общност, а институциите отново призовават гражданите да бъдат изключително предпазливи при посещения край реки и други водоеми, особено през летните месеци.