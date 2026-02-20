ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Кандидат-шофьорите ще плащат двойно
Защо е покачването на цената?
Недоволство в социалните мрежи има заради почти двойното увеличение на цената на курса по оказване на първа долекарска помощ към Българския червен кръст за кандидат-шофьорите. Оказва се, че обучението за оказване на първа долекарска помощ вече струва значително повече. Вместо 100 лева – сега цената е 96 евро.
От Българския червен кръст обясняват, че увеличението е вследствие на промени в нормативната уредба за обучението по оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства. Според новите изисквания курсът вече е с продължителност 12 учебни часа, вместо досегашните 8.
"12 учебни часа означава, че задължително преминаваме на двудневно обучение, тъй като законите в България не позволяват повече от 8 учебни часа да се водят в един ден. Така че БЧК трябваше много бързо да настрои своята система, включително с лектори, които са висококвалифицирани лекари и работят в лечебни заведения“, твърди д-р Надежда Тодоровска, зам.-директор на БЧК пред БНТ.
Увеличението на часовете цели по-добра подготовка на бъдещите водачи.
Георги Бързаков, пътен експерт към АКАБ: "Все пак важен е крайният ефект – всички бъдещи кандидат-шофьори, всички по чл. 157, които се явяват за свидетелство, да могат след това да са предвидливи на пътя и когато се случи инцидент, да могат да помогнат на пострадалите.“
Николай Галчев, инструктор: "Който иска да е подготвен, може и за един ден, може и за два дни да се подготви. Не е проблем. Просто желанието за подготовка е по-важно според мен.“
Новите промени предвиждат и по-гъвкава форма на обучение – част от теорията вече ще може да се провежда онлайн.
"50% от теорията може да бъде в онлайн среда. И тази подготовка да се направи самостоятелно вкъщи за тези, които са по-можещи да се ориентират в тази информация – в теоретичната част. С което ще позволим и тази цена на курса да спадне", допълва д-р Тодоровска.
Предвижда се и промяна в издаването на удостоверенията за преминат курс – вместо на хартия, те ще бъдат електронни.
Д-р Надежда Тодоровска, зам.-директор на БЧК: "Има много подобрения, които ще облекчат именно тези млади кандидат-шофьори в процеса им на получаване на шофьорска книжка. БЧК прави необходимото административно и технологично, със софтуерни програми и с всичко останало, да обезпечи този процес и това да стане възможно най-скоро. Надявам се още през следващия месец това да се случи, но вече зависи от МВР и от Министерството на електронното управление.“
Младите кандидат-шофьори не са сигурни дали повече часове означават по-добра подготовка. Но са категорични – по-високата цена на курса няма да ги откаже от желанието им да получат шофьорска книжка, пише pariteni.bg.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
На 87 години всеки делничен ден тя облича бялата престилка и пре...
19:12 / 20.02.2026
Първи кадър от зловещия инцидент с двама загинали край Хасково
17:22 / 20.02.2026
Борислав Сандов: Ивайло се зарадва и каза, че са горе и че ще се ...
16:47 / 20.02.2026
Кървав инцидент, кола падна в дере. Двама са загинали, жена и дет...
16:07 / 20.02.2026
В България близо 56 000 работят без трудов договор
16:34 / 20.02.2026
Президентът подписа указ за освобождаването на Цицелков
16:30 / 20.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS