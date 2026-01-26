© Facebook/Diana Rusinova Възникнала е тежка катастрофа на АМ "Хемус" при км 16 в посока София. Разпилян е опасен товар. Това съобщи в социалните мрежи Диана Русинова.



По документите товарът е водороден пероксид (водороден прекис) – воден разтвор:



ADR / UN: UN 2014 – Hydrogen Peroxide, Aqueous Solution



Клас опасност: 5.1 (окислител) + ( корозивен, Опаковъчна група II



Количество: 22 000 кг нето (23 254 кг бруто)



"Бъдете внимателни в района и преминавайте на включена рециркулация", съветва Русинова.



