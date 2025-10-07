Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин

© "Баба отлетя тази сутрин. Качи се на един кораб и замина, някъде далече, на слънчево и хубаво място, където дядо я чака.



Всеки знае, че тя беше половината от мен, моето туптящо сърце, че я обичах повече от всичко на света и никой няма да запълни празнината…



Но няма да спра да вярвам, че Джуджи ще продължава да ме гледа отнякъде и никога няма да пусне ръката ми. Завинаги ще остане пътеводната ми светлина", съобщи журналистката и писателка Калина Паскалева.