Калин Стоянов към човек на Радев: Спокойно, няма да останеш без служебен автомобил и шофьор
Автор: Георги Кирилов 16:03Коментари (0)561
©
Вчера за пореден път се убедих, че изменението в Закона за НСО, което приехме през седмицата на първо четене в Народното събрание, е правилно и най-вече справедливо. То ограничава една привилегия на единствената държавна администрация, тази на президентството, който досега се обслужваше от служители и автомобили на НСО. Това написа бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС - Ново начало Калин Стоянов.

"Поредното доказателство дойде от един от най-близките до президента Радев и реално денонощен ползвател на услугите на НСО - Димитър Стоянов. Чухме от него неистов плач и жалби. Разбирам го, но се надявам, че Митко "СМС-а“ е наясно с простата истина: и към хубавото, и към лошото се свиква, просто за едното е нужно малко повече време.

Нека бъде спокоен, няма да остане без служебен автомобил и шофьор. Ще продължи да бъде превозван, макар и вече не в Mercedes S-класа, и вероятно без военизирани, специално обучени шофьори от НСО, които да му отварят вратата, но ще свикне. А когато се наложи да пренася ценности или големи парични суми, винаги може да използва услугите на инкасо автомобили.

След като Радев реши да се крие зад една от своите мъжки секретарки, която да се оправдава вместо него за кортежа във Варна и за изобщо необоснованото до момента ползване на НСО от президентската администрация, е редно да припомня следното: на 14.08.2025 г. изпратих официално писмо с въпроси относно случилото се на 10.08.2025 г. във Варна. До този момент официални отговори НЯМА!

Няма отговор и на въпроса на какъв принцип един от малкото чисто нови автомобили на НСО марка BMW, модел 750Е хибрид е предоставен на съпругата на Радев. Автомобилът, който все още беше с опаковъчните найлони по седалките и тържествено я посрещна на правителствения VIP.

Няма нищо лошо в това да се правят подаръци, но не е редно те да бъдат купувани с държавни средства, още повече, когато претендираш, че си "човек от народа.“


