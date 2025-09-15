ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Калин Стоянов: Президентът да каже как е взето решението една от малкото чисто нови лимузини да бъде разпределена за ползване единствено от неговата съпруга
Автор: Георги Кирилов 20:23Коментари (0)515
© Facebook
По-рано днес президентът Румен Радев коментира и скандала около предложението НСО вече да не охранява президентската институция. Ето какво заяви по този повод няколко часа по-късно във Facebook бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС - Ново начало Калин Стоянов.

Публикувамеэ текста без редакторска намеса: "След като вчера президентският секретар Димитър Стоянов призна в ефир, че е един от мнозината в администрацията на президента, които ще бъдат ощетени от премахването на привилегията да ползват денонощно автомобили и шофьори на НСО, защото, цитирам: "Така било записано в закона“, днес същото направи и неговият пряк началник президентът Радев. 

Не е срамно да признаеш, дори и публично, че се чувстваш силно некомфортно, когато започне отнемането на различни привилегии, които си ползвал с надеждата, че това ще остане незабелязано, независимо от факта, че е коствало огромен държавен финансов ресурс. Както гласи една поговорка, подходяща за случая: "По-добре късно, отколкото никога.“ С други думи по-добре сега да свалим Митко SMS-а и подобни на него от лъскавите возила на НСО, отколкото никога.

Въпреки че Радев "изобщо не искал да коментира тази тема“, днес отново, видимо изнервен, започна да обяснява, че промените в закона за НСО, с които ще преустановим използването на автомобили и служители на НСО за превоз на множеството подчинени в президентската администрация, били проява на противопоставяне.

Пред медиите днес Радев призна, че незнайно защо раздутата президентска администрация е единствената държавна институция, която ползва автомобили и шофьори на НСО. По негови думи, ако му се осигурят "бюджет, парк, коли и шофьори“, нямало проблем това да не бъде НСО. Правилно, именно за това говорим. Очевидно този път президентът е съгласен с предложените промени в закона и е осъзнал, че неговата администрация по нищо не се различава от останалите администрации и затова не следва да се възползва от привилегията да бъде специално обгрижвана от НСО.

Всички ние ще следим стриктно какви автомобили ще бъдат закупени за служителите от президентската администрация и най-вече да не са подобни на тези, с които се возят членовете на неговото семейство. Между другото, добре би било президентът да отговори на въпроса, на какъв принцип е взето решението, една от малкото чисто нови лимузини марка BMW, модел 750 Е, да бъде разпределена за ползване единствено от неговата съпруга.

Има множество въпроси, които предстои да бъдат зададени на президента Радев и които са свързани с целия му престой в президентството. Но нека не бързаме, засега той отказва да отговаря на каквито и да било неудобни въпроси и предпочита да крие истината!".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Средна скорост и на АМ "Марица": Рекордьорът нарушител - със 180 ...
20:21 / 15.09.2025
Този е шофьорът, превозвал марихуана за 30 милиона евро
19:26 / 15.09.2025
Задържаха сина на изявен прокурор с около 50 кг марихуана
17:39 / 15.09.2025
Радев сезира компетентните органи след сигнали за нарушения и зло...
17:28 / 15.09.2025
НЗОК спазва стриктно закона и се съобразява с потребностите на па...
19:27 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
14:10 / 14.09.2025
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
11:31 / 14.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца
Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца
12:42 / 14.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: