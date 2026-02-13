ЗАРЕЖДАНЕ...
|Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който е раздал значително количество оръжие на групата около Калушев
Той подчерта, че в момента тече разследване, както и вътрешна проверка.
"Аз съм сигурен, че ако е имало сигнал е работено по него", подчерта той.
"Трябва да излезе и да отговаря на въпроси Бойко Рашков, който по онова време е раздал значително количество разрешителни за оръжия", каза Стоянов.
Той обвини Рашков за закриването на районното полицейско управление в Годеч и на групи за охрана на държавната граница към "Гранична полиция", което според него е оставило района "тотално необезпечен".
Депутатът от "ДПС - Ново Начало" призова за обяснения от Борислав Сандов, Надежда Йорданова и Николай Денков и попита дали Васил Терзиев е декларирал средствата, които е дал на Калушев.
"Сега имаме основание и повод да проверим абсолютно всички неправителствени организации, свързани с ПП-ДБ и с нейните представители на "Сорос" в България", каза той.
Стоянов нарече групата "психично болни, извратени хора, които за съжаление посягат на най-ценното нещо - на нашите деца". Според него групата около Ивайло Калушев е действала като "затворен кръг", в който на хората е "внушавано" и те са били "обучавани".
