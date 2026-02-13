ИЗПРАТИ НОВИНА
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който е раздал значително количество оръжие на групата около Калушев
Автор: Елиза Дечева 11:13
©
От вчера започвам да чувам основното лого на ПП-ДБ "крадецът вика: дръжте крадеца". Става въпрос за някакъв сигнал, който евентуално е подаден в ГДБОП през 2022 г. Във всеки един момент може да се провери има ли такъв сигнал, от кой е подаден и кога и съответно кой на кого е разпределил този сигнал, за да стигне до конкретния оперативен служител. Това заяви Калин Стоянов в кулоарите на Народното събрание. 

Той подчерта, че в момента тече разследване, както и вътрешна проверка. 

"Аз съм сигурен, че ако е имало сигнал е работено по него", подчерта той.

"Трябва да излезе и да отговаря на въпроси Бойко Рашков, който по онова време е раздал значително количество разрешителни за оръжия", каза Стоянов. 

Той обвини Рашков за закриването на районното полицейско управление в Годеч и на групи за охрана на държавната граница към "Гранична полиция", което според него е оставило района "тотално необезпечен".

Депутатът от "ДПС - Ново Начало" призова за обяснения от Борислав Сандов, Надежда Йорданова и Николай Денков и попита дали Васил Терзиев е декларирал средствата, които е дал на Калушев. 

"Сега имаме основание и повод да проверим абсолютно всички неправителствени организации, свързани с ПП-ДБ и с нейните представители на "Сорос" в България", каза той. 

Стоянов нарече групата "психично болни, извратени хора, които за съжаление посягат на най-ценното нещо - на нашите деца". Според него групата около Ивайло Калушев е действала като "затворен кръг", в който на хората е "внушавано" и те са били "обучавани".


