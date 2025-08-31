ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Какви са правата ни ако закупим дефектна стока?
Автор: ИА Фокус 09:30Коментари (0)372
©
Купувате продукт, а той се оказва дефектен или съвсем скоро отказва да работи изправно. Случвало се е почти на всеки, но какви са правата ни и как да ги защитим? Това е темата на новия подкаст епизод на онлайн платформата "Ние, потребителите“.

Потребителските стоки имат до две години законова гаранция и възможност за безплатен ремонт, замяна, отбив от цената или развялане на сделката и връщане на парите, но търговецът взима решението за начина на удовлетворяване на рекламацията съобразно посочените в закона критерии. При несъгласие с него, можем да продължим да търсим правата си чрез сезиране на институциите и на съда.

Съгласно закона стоката се счита за дефектна, ако не отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора за продажба, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките. В подкаст епизода си “Ние, потребителите" разясняват всяка от тези специфични разпоредби, тъй като именно при тълкуванието им се стига до сложни ситуации и спорове между потребители и търговци.

Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице, до две години от покупката. В интерес на потребителя е да е писмено, за да има доказателства. Посочвате проблема и предпочитания начин за удовлетворяване, като прилагате копие на касова бележка и други документи, които установяват претенцията по основание и размер. Настоявате рекламацията да бъде вписана в регистъра, който всеки продавач е длъжен да поддържа. Търговецът няма право да откаже да я приеме, дори и при съмнение, че потребителят е причинил дефекта.

“В практиката до нас са достигали случаи, в които търговци са опитвали да ограничат потребителите да упражнят правото си на рекламация. Определяли са само няколко часа за приемане на жалби или са настоявали жалбата да се подаде точно в този обект, където е направена покупката. По закон рекламация се подава през цялото работно време, в който и да било магазин на търговеца, на интернет сайта и на адреса на управление на продавача.", разказва водещата на подкаста Габриела Руменова.

Понякога стоката отива на ремонт и още при излизането и от сервиза отново не работи. Тогава имаме право на следваща рекламация. Когато са извършени два ремонта и стоката продължава да не функционира правилно, можем да поискаме разваляне на договора. До това решение може да се стигне и когато продавачът не е извършил ремонт или замяна или несъответствието е много сериозно. Ако обаче търговецът твърди, че е незначително, то той трябва да го докаже.

“Нерядко търговци опитват да се освободят от отговорност, като твърдят, че сте използвали стоката неправилно и това е причинило дефекта. Законодателят изглежда е предвидил, че този аргумент ще се превърне в любимия на недобросъвестни търговци и затова е дал силен коз в ръцете на по-слабата страна – потребителя. Ако ни обвиняват, че сами сме повредили продукта, то можем да оспорим отказа на рекламацията ни и търговецът ще трябва да докаже вината ни, а не ние своята невинност.", обяснява още Руменова и акцентира, че “търсенето на потребителските права не трябва да изглежда като битка с вятърни мелници".

Ремонтът или замяната на стоките се извършват безплатно в рамките на един месец. Ако се наложи демонтиране на дефектната стока и инсталирането на заместваща, разходите се поемат от търговеца. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт, гаранционният срок се удължава с времето на престой на стоката в сервиза и това се отразява в гаранционната карта.

Ако откриете дефект до две години от закупуването на дадена стока, не се колебайте да потърсите правата си – вие не искате нищо повече от това, което ви се полага по закон, насърчават от “Ние, потребителите".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Рибари с изключително рядък улов
22:52 / 30.08.2025
Жени Живкова отмени сватбата на голямата си дъщеря
20:59 / 30.08.2025
Синоптик: Лято и плаж до началото на ноември
19:53 / 30.08.2025
От 01.01.2026 г. предстои промяна за заемите на всички българи
19:38 / 30.08.2025
Срещу 50 000 лв. Паскал излиза на свобода, Асен Василев и Бойко Р...
19:40 / 30.08.2025
Задръстване в района на Кресна, колите не мърдат
19:43 / 30.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Много дъжд утре, ето къде
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:43 / 30.08.2025
Честито на Виктория Петрова!
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
08:44 / 30.08.2025
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия"
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия"
19:11 / 29.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Реформи в БДЖ
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: