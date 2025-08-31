Какви са правата ни ако закупим дефектна стока?

© Купувате продукт, а той се оказва дефектен или съвсем скоро отказва да работи изправно. Случвало се е почти на всеки, но какви са правата ни и как да ги защитим? Това е темата на новия подкаст епизод на онлайн платформата "Ние, потребителите“.



Потребителските стоки имат до две години законова гаранция и възможност за безплатен ремонт, замяна, отбив от цената или развялане на сделката и връщане на парите, но търговецът взима решението за начина на удовлетворяване на рекламацията съобразно посочените в закона критерии. При несъгласие с него, можем да продължим да търсим правата си чрез сезиране на институциите и на съда.



Съгласно закона стоката се счита за дефектна, ако не отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора за продажба, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките. В подкаст епизода си “Ние, потребителите" разясняват всяка от тези специфични разпоредби, тъй като именно при тълкуванието им се стига до сложни ситуации и спорове между потребители и търговци.



Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице, до две години от покупката. В интерес на потребителя е да е писмено, за да има доказателства. Посочвате проблема и предпочитания начин за удовлетворяване, като прилагате копие на касова бележка и други документи, които установяват претенцията по основание и размер. Настоявате рекламацията да бъде вписана в регистъра, който всеки продавач е длъжен да поддържа. Търговецът няма право да откаже да я приеме, дори и при съмнение, че потребителят е причинил дефекта.



“В практиката до нас са достигали случаи, в които търговци са опитвали да ограничат потребителите да упражнят правото си на рекламация. Определяли са само няколко часа за приемане на жалби или са настоявали жалбата да се подаде точно в този обект, където е направена покупката. По закон рекламация се подава през цялото работно време, в който и да било магазин на търговеца, на интернет сайта и на адреса на управление на продавача.", разказва водещата на подкаста Габриела Руменова.



Понякога стоката отива на ремонт и още при излизането и от сервиза отново не работи. Тогава имаме право на следваща рекламация. Когато са извършени два ремонта и стоката продължава да не функционира правилно, можем да поискаме разваляне на договора. До това решение може да се стигне и когато продавачът не е извършил ремонт или замяна или несъответствието е много сериозно. Ако обаче търговецът твърди, че е незначително, то той трябва да го докаже.



“Нерядко търговци опитват да се освободят от отговорност, като твърдят, че сте използвали стоката неправилно и това е причинило дефекта. Законодателят изглежда е предвидил, че този аргумент ще се превърне в любимия на недобросъвестни търговци и затова е дал силен коз в ръцете на по-слабата страна – потребителя. Ако ни обвиняват, че сами сме повредили продукта, то можем да оспорим отказа на рекламацията ни и търговецът ще трябва да докаже вината ни, а не ние своята невинност.", обяснява още Руменова и акцентира, че “търсенето на потребителските права не трябва да изглежда като битка с вятърни мелници".



Ремонтът или замяната на стоките се извършват безплатно в рамките на един месец. Ако се наложи демонтиране на дефектната стока и инсталирането на заместваща, разходите се поемат от търговеца. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт, гаранционният срок се удължава с времето на престой на стоката в сервиза и това се отразява в гаранционната карта.



Ако откриете дефект до две години от закупуването на дадена стока, не се колебайте да потърсите правата си – вие не искате нищо повече от това, което ви се полага по закон, насърчават от “Ние, потребителите".