Поведението зад волана и правилната поддръжка на автомобила могат да намалят разхода на гориво с до 30 процента, твърдят автоексперти. Ключови фактори за икономията са плавното спиране чрез използване на инерцията, избягването на градските задръствания и внимателното планиране на маршрута, информира Plovdiv24.bg.

Автомонтьорът Светослав Испиридонов обяснява, че най-ефективната тактика е използването на двигателя като спирачка – при наближаване на червен светофар автомобилът трябва да остане на скорост с отпуснат педал на газта, като спирачката се натиска едва в последния момент. Равномерното шофиране без резки ускорения спестява до 10% от горивото, докато агресивното каране с високи обороти и внезапно спиране води до значително по-висок разход.

Техническото състояние на колата също играе решаваща роля, тъй като редовната смяна на масла и филтри предотвратява излишната консумация. Важно е шофьорите да следят налягането в гумите според фабричните предписания и да освободят багажника от ненужни вещи, които натоварват автомобила. Използването на климатик може да увеличи разхода с до един литър на 100 километра, а при по-дълъг престой на едно място се препоръчва изключване на двигателя или използване на "старт-стоп“ система, което носи допълнителна икономия от около 2 процента.

На дълъг път използването на автопилот помага за по-нисък разход, но експертите опровергават мита, че шофирането на прекалено ниски обороти винаги пести гориво – важно е да се избира правилната предавка спрямо терена и натоварването. Въпреки че цената на горивата остава чувствителна тема, анализатори като Теодор отбелязват, че в България те са сред най-ниските в Европа, макар че най-икономичният вариант за придвижване си остава велосипедът, пише bTV.