Как да проверим дали даден лекар работи с НЗОК и приема ли пациенти с направление?

© В последните години Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прави всичко възможно здравноосигурените лица да получат възможно най-лесния достъп до голяма част от услугите, които предлага. През сайта на институцията www.nhif.bg става все по-лесно да бъде открит лекар, болница, да се провери дали здравноосигурителната книжка е валидна, да бъде избран нов личен лекар или да се осигури достъп до здравно досие.



Кой може да използва тези услуги?



Достъп до рубриката "Е-услуги на НЗОК“ имат всички граждани, независимо от здравноосигурителния си статус, както и договорните партньори на Здравната каса.



Кои са най-често използваните електронни услуги?



Проверка на здравно досие



Това е услуга, която изисква електронен подпис или Уникален код за достъп /УКД/. Здравното досие дава информация за всички извършени медицински и дентални дейности от 2009-а година насам, заплатени от Здравната каса.



Право на достъп до Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК, чрез електронен подпис или уникален код за достъп (УКД), имат само задължително здравноосигурени лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване, включително в случаите, когато техните здравноосигурени права са прекъснати.



Другата възможност да разполагате с медицинската си информация и да имате контрол над нея е приложението Е-здраве /базирано на Националната здравноинформационна система - НЗИС/. НЗОК, Министерство на здравеопазването и "Информационно обслужване“ АД са осигурили възможност за сдвояване на мобилните ви устройства с приложението, чрез свои служители в цялата страна.



Тъй като информацията, съдържаща се в ПИС на НЗОК е за по-дълъг исторически период от по-скоро създадената НЗИС, трите институции стартираха процес по миграция на данните, като обединението на двата информационни масива ще повиши значително качеството на здравните услуги в България. Така ще се съкрати времето за обслужване, а пациентите ще имат по-голяма възможност да контролират здравната система, да я предпазват от злоупотреби и източване на публичен ресурс.



Очаква се процесът да приключи в най-кратък срок.



Онлайн избор на личен лекар



Тази електронна услуга дава възможност на лицето да подаде онлайн заявка за избор на общопрактикуващ лекар, да я разгледа или да я откаже. Всеки общопрактикуващ лекар в страната с действащ договор е включен в услугата. В Закона за здравното осигуряване, както и в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, не е установена правна възможност за личния лекар да откаже включването на здравноосигуреното лице избрало именно него (с хартиена или електронна форма за избор), в пациентската си листа. Тази услуга изисква специален достъп с електронен подпис.



Как здравноосигурените да се ориентират дали даден специалист има договор с НЗОК, така че да са сигурни, че ще бъдат прегледани с направление?



Необходим е единствено достъп до интернет. Не се налага здравноосигурените да се лутат в лечебни заведения и медицински центрове. Всички лекари в специализирана извънболнична медицинска помощ, които работят със Здравната каса могат да бъдат намерени по медицински специалности и по населено място. Същото се отнася и за болниците. Отново само с един клик, хората могат да се ориентират дали съответното лечебно заведение работи по търсената клинична пътека. Освен болници и лекари специалисти, на www.nhif.bg, секция "Търсене на договорни партньори и дейности“, могат да бъдат открити и лични лекари, лекари по дентална медицина, високо-специализирани дейности, лаборатории и аптеки по области и населено място, които имат договор с НЗОК. Тази услуга е със свободен достъп, не е необходима нито специална регистрация, нито електронен подпис.



Кои са другите услуги със свободен достъп?



Може да бъде проверен и личният лекар - услуга, много полезна, ако общопрактикуващият лекар е сменил например адреса на кабинета си и здравноосигурените не могат да се ориентират как да стигнат до него. При проверка на личен лекар в електронната услуга, здравноосигуреното лице трябва да въведе изписания на екрана шестцифрен код и своя идентификатор, който може да е ЕГН, ЛНЧ или SSN/EU. Когато лицето е с идентификатор EU задължително се попълва дата на раждане.



Колко варианта на отговор е възможно да се визуализират?



Системата на Здравната каса може да ни покаже четири варианта, при които лицето или има активна регистрация при общопрактикуващ лекар, или никога не е избирало личен лекар, възможно е общопрактикуващия лекар да е прекратил договора си с НЗОК или лицето да е със служебно прекратена регистрация при личния лекар поради неговата смърт.



Отново на сайта на НЗОК може да се направи справка за движението по заявления по реда на наредба № 2 от 27.03.2019 г. Услугата е полезна за лица, които имат нужда от лечение в чужбина и подават заявления по Наредба № 2 за одобряване на заплащане на медицински и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане за лица до и над 18 години. Справката проверява статуса на подаденото заявление.



Без електронен подпис всеки, който получава скъпоструващи лекарства или медицински изделия/или диетичните храни за специални медицински цели за домашно лечение (1А, 1В И 1С), може да направи справка за протокола си. Без да излиза от вкъщи, с помощта на тази услуга, всеки здравноосигурен има възможност да провери на коя дата е заверен и периода на валидност, както и причините за отхвърляне, в случай че протоколът е отказан за одобрение.



През септември 2024 г. Националната здравноосигурителна каса стартира SMS известяване на гражданите за статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК. По същия начин са уведомявани и хората с увреждания за издадените ЛКК протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления.



Целта на тази дигитална услуга е пациентите и хората с увреждания да бъдат максимално улеснени и да получават информация за статуса на протоколите си и заявленията за помощни средства и ремонти в реално време. Така НЗОК за пореден път поставя пациента в центъра на здравната система и показва, че не спира да развива електронните здравни услуги и да ги насочва изцяло в полза на потребителите си.



Общопрактикуващите лекари вече могат да видят протоколите за скъпоструващи лекарства на пациентите си през портала doc.his.bg. С промяната личните лекари могат да следят в реално време процесите по предписване и одобрение на протоколите за домашно медикаментозно лечение на пациентите си. По този начин се засили допълнително и контролът над разходваните от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) средства за лекарства. Към момента над 230 хил. пациенти получават протоколи за скъпоструващи лекарства, предписвани от лекари в специализираната извънболнична и болничната медицинска помощ. Промяната е реализирана съвместно от екипите на НЗОК и Информационно обслужване АД.



Чрез електронна услуга "Търсене на договорни партньори и дейности“ на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса, се предоставя информация на гражданите за лечебните заведения, сключили договор с НЗОК и за договорената и заплащана от НЗОК извънболнична и болнична медицинска/дентална помощ.



С цел осигуряване на пълна информация за заплащаните от НЗОК дейности, услугата е разширена и чрез нея се предоставя информация и на хората с увреждания за отпускане и ремонтни дейности на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ). Информацията е достъпна чрез услугата Търсене на договорни партньори и дейности. Дадена е възможност при избор на област, община и "код на ПСПСМИ/ремонтна дейност“ за извеждане на адреси и контакти на сключилите договор с НЗОК търговци на дребно, предоставящи помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, в това число изработване и ремонт, заплащани от НЗОК. По този начин НЗОК се надява да бъде максимално полезна на гражданите при техния избор на обект, в който да бъдат обслужени във връзка с отпускане/ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.



Към момента можете да задавате въпроси в рубриката "Онлайн консултации“ на сайта на НЗОК, но като бързоразвиваща се и иновативна, институцията предвижда стартиране на виртуален асистент, базиран на технологиите за изкуствен интелект, с цел максимално улесняване на гражданите и бърза комуникация.