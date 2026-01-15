Как да държим разходите под контрол след празниците?

© В България често казваме, че януари е най-дългият месец в годината. И това усещане няма нищо общо с календара. Дори да получавате заплатата си на обичайната дата, януари е моментът, в който "празничната сметка“ от декември се среща с реалността на високите зимни разходи. Тази година към традиционните предизвикателства на първия месец се добавя и още едно – преходът към новата валута. Всичко това прави предвидимостта на разходите ключова за семейния бюджет.



В период на смяна на валутата несигурността е най-големият враг на портфейла. Затова е по-добре да се ориентирате към търговци, които дават ясни гаранции – не само чрез коректното обозначаване на цените в лева и евро, но и чрез ангажимент за тяхната стабилност.



За да отговори на тази нужда от сигурност, Лидл България и през новата година продължава ангажимента си да предлага редица стоки по-достъпно, сред които и основни за всяко домакинство хранителни продукти, без изкуствено или необосновано повишаване.



Чрез комбинация от месечни акции с намаления, седмични промоции и дигитални инструменти за пестене, веригата улеснява планирането на разходите в по-предизвикателните зимни месеци. До 1 февруари, към всичките си актуални промоции, веригата добавя още близо 120 продукта с намалени цени. Кампанията е в продължение на стартиралата още през ноември инициатива за осигуряване на стабилни и достъпни цени в периода на преход към нова валута - "До теб във всяка стъпка към еврото“.



По-ниски цени на основни хранителни продукти



Сред намалените през януари близо 120 продукта намираме основни хранителни стоки с регулярно потребление, които са част от седмичния пазар на всяко домакинство.



Кампанията включва по-евтино бяло пшенично брашно тип 500, 1 кг, намалено от 0.76 €/1.49 лв. на 0.66 €/1.29 лв., ръжено-пшеничен хляб от "Фурната на Lidl“, 600 г, – от 1.17 €/2.29 лв. на 1.02 €/2 лв., бял ориз "Родна стряха“ 1 кг – от 1.66 €/3.25 лв. на 1.48 €/2.89 лв. и леща "Родна стряха“ 500 г - от 1.27 €/2.48 лв. на 1.12 €/219 лв.



Сред млечните продукти се откроява саламурено сирене от краве мляко, 800 гр. – с цена, намалена от 6.33 €/12.38 лв. на 5.01 €/9.80 лв., краве кисело мляко "Родна стряха“ 4% – от 0.76 €/1.49 лв. на 0.61 €/1.19 лв., краве масло Pilos 200 г - от 2.55



€/4.99 лв. на 2.19 €/4.28 лв., пушено сирене Pilos, 150 г, намалено от 2.04 €/3.99 лв. на 1.73 €/3.38 лв., и още предложения.



Кампанията предлага и месни продукти с намаление. Сред тях са пилешко бутче, намалено от 4.09 €/8 лв. за кг на 3.27 €/6.40 лв. за кг, кренвирши Pikok, 2x100 г – от 2.30 €/4.50 лв. на 2.04 €/3.99 лв., наденица - от 3,88 €/7.59 лв. за кг на 3.06 €/5.98 лв. за кг, шунка Pikok 100 г - от 1.68 €/3.29 лв. на 1.43 €/2.80 лв. и панирани пилешки филета 360 г - от 3.32 €/6.49 лв. на 2.76 €/5.40 лв.



Седмични промоции



Седмичните предложения на ритейлъра допълват кампанията с още възможности за по-изгодно пазаруване, включително XXL разфасовки, които са удобни за семейства с по-голямо потребление и същевременно не натежават на бюджета.



Между тях е Златно добруджанско слънчогледово масло XXL – пакет от 6 бутилки по 1 литър се предлага с 38% по-евтино и е на цена 7.19 €/14.06 лв. Четири броя айвар "Родна стряха“ по 295 г. са на изгодната цена от 6.12 €/11.97 лв.



За млечната категория седмичните намаления включват кисело мляко "Родна стряха“ XXL, 2% масленост, 500 г, намалено от 0.81 €/1.58 лв. на 0.69 €/1.35 лв., както и сирене Гауда XXL, нарязано, 1 кг, на цена 7.41 €/14.49 лв.



В месните предложения за тази седмица откриваме свинско контрафиле на цена 3.59 €/7.02 лв. за килограм, прясно пилешко бедро без кост и кожа 800 г за 3.57 €/6.98 лв., свинска едрокълцана наденица 640 г - за 3.89 €/7.61 лв. с Lidl Plus, кренвирши от пилешко месо, 250 г, намалени от 1.89 €/3.70 лв. на 1.27 €/2.48 лв., както и бургер от младо телешко, 300 г, с гаранция за качество от SGS, намален от 4.34 €/ 8.49 лв. на 2.99 €/5.85 лв. (от 15.01 до 18.01).



Сред плодовете и зеленчуците по-изгодно се предлагат мандарините, с 56% по-ниска цена – от 1.53 €/2.99 лв. на 0.66 €/1.29 лв. за килограм, както и салата Айсберг, намалена от 1.53 €/2.99 лв. на 0.89 €/1.74 лв. за брой. В същата категория откриваме също круши, намалени с 41% - от 2.55 €/4.99 лв. на 1.49 €/2.91 лв. и български четкани картофи, които са с 56% намаление – от 0.81 €/1,58 лв. на 0.35 €/0.68 лв. за килограм.



Lidl Plus - още една стъпка към по-ниска сметка



Мобилното приложение Lidl Plus дава възможност за допълнителни отстъпки на избрани продукти. Сред предложенията тази седмица е грах 1 кг, намален от 2.04 €/3.99 лв. на 1.53€/2.99 лв., както и мариновани мини джолани без кожа, 500 г, намалени от 5.62€/10.99 лв. на 4.49€/8.78 лв.



В приложението могат да се открият още чабата от "Фурната на Lidl“, 300 г, за 0.49 €/0.96 лв., бутербанички, различни видове, 1 кг, намалени от 4.60 €/9.00 лв. на 3.57 €/6.98 лв. Сред нехранителните предложения с Lidl Plus са мъжко яке Esmara, размери M–XL, намалено от 20.45 €/39.99 лв. на 14.31 €/27.99 лв., дамско палто Esmara, намалено с Lidl Plus от 20.45 €/40.00 лв. на 14.31 €/27.99 лв., както и кресло Livarno Home с метална конструкция и прахово покритие, с 38% отстъпка – от 92.03 €/179.99 лв. на 56.23 €/109. 98 лв.



Като допълнителен инструмент за пестене, до 18 януари в приложението е активна Lidl Plus рулетка. При всяка покупка за минимум 5.11 €, потребителите могат да спечелят различни продукти с отстъпка до 50%. Участието в играта дава възможност и за спечелване на един от 26 купона, които дават отстъпка, равна на стойността на последната направена покупка (до 51.13 €/100 лв.). Пълните условия на играта могат да бъдат открити тук.



В случай че все още не сте си изтеглили приложението Lidl Plus, сега е отлична възможност да го направите от https://www.lidl.bg/c/lidl-plus/s10021179



Всички предложения в кампанията за "Сваляме цените на 100 продукта“ можете да откриете тук.



Брошура с актуалните седмични предложения от 12.01 до 18.01 на Lidl е налична тук.