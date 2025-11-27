© Фокус виж галерията "Фокус“ разполага с кадри от мястото на жестокото убийство на млад мъж, което разтърси Мадан. Къcнo cнoщи в реката на изхода на града е oтĸpит мъpтъв 23-гoдишният Костадин Кабаджов, син на местен бизнесмен, собственик на хотел и бензиностанция в града.



Очаква се този следобед да се проведе съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Смолян и ОД на МВР – Смолян във връзка с извършено тежко криминално престъпление – нанесен побой, вследствие на който е починал 23-годишен мъж в землището на гр. Мадан, обл. Смолян. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив. В него ще участват Недко Симов, окръжен прокурор на гр. Смолян, и ст. комисар Цветан Цанков, директор на ОД на МВР – Смолян.



По официална информация от Областната дирекция на МВР – Смолян, снощи около 22.12 ч. е получен сигнал на тел. 112 за намерен починал мъж в коритото на река в землището на гр. Мадан, в посока главния път за гр. Златоград. Незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.



При извършения оглед е установено, че тялото е на 23-годишен мъж. По главата му са констатирани множество контузни рани, получени в резултат на нанесен побой. Изясняват се причините и механизмът за настъпване на смъртта.



За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Смолян, под чийто надзор се извършват действията по разследването.