Репортер наизпрати първи кадри от мястото на инцидента в центъра на Бургас, при който бе открит прострелян мъж в автомобил.Както съобщихме малко след 15:15 ч. е получено съобщение за счупено витринно стъкло на търговски обект, разположен на бургаската улица "Поп Георги". Непосредствено след това е получено второ съобщение за открит в купето на лек автомобил "Ауди А 8", с бургаска регистрация, паркиран на същата улица труп на мъж, седящ на шофьорското място.При извършения първоначален оглед става ясно, че вероятно се касае за самопрострелване в областта на главата с пистолет. Автомобилът е собственост на 57-годишен помориец, разполагащ със законно притежавано огнестрелно оръжие.На мястото на инцидента продължават процесуално-следствените действия, сред които: оглед, разпити на свидетели, изземване на записи от близкоразположени видеокамери и др. По случая е образувано досъдебно производство.