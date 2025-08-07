ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|КРС с важен апел към местната власт във връзка с пожарите в страната
Целта е да се подпомогнат създадените доброволни формирования.
Към настоящия момент КРС е издала разрешения на 25 от общо 266 общини в България.
Предпоставка за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър е към кмета на общината да има създадено доброволно формирование.
Издаването на разрешение в конкретния случай е по силата на Закона за защита при бедствия. КРС ще проведе диалог и с представители на доброволни формирования към юридически лица и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" с цел подпомагане дейностите при бедствия и аварии.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 167
|предишна страница [ 1/28 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Без камиони по част от АМ "Тракия" в петък и неделя до края на ав...
17:07 / 07.08.2025
Прокуратурата се зае с убийството на кап. Марин Маринов
17:06 / 07.08.2025
Експерт: Възможно е недобросъвестни кредитори да търсят клиенти п...
15:57 / 07.08.2025
Икономист: Предстои ценови шок заради глупостта на държавата
15:44 / 07.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна...
15:25 / 07.08.2025
Шефката на КЗП Мария Филипова е предложена за важен пост
14:59 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS