Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което наложи имуществени санкции на "Топлофикация София“ ЕАД и на "Енерджи Маркет“ АД. Санкциите са за нарушение на забраната за манипулиране на пазара за търговия на едро с енергия съгласно Регламент (ЕС) №1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).На закрито заседание, проведено на 18.03.2026 г., Комисията прие, че двете дружества са действали по предварителна уговорка, което е забранена пазарна практика по смисъла на REMIT. Те са сключвали сделки на цени и за количества, отклоняващи се значително от пазарните нива в периода ноември 2020 г. – януари 2021 г. на пазарния сегмент "В рамките на деня“ на Българската независима енергийна борса.Установено е, че "Топлофикация София“ ЕАД е продавала електроенергия на "Енерджи Маркет“ АД на цени под пазарните, чрез блокови и часови продукти. Тези действия са довели до подаване на подвеждащи сигнали към пазара относно цената на енергийните продукти на едро, което представлява нарушение на забраната за манипулация на пазара съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) №1227/2011. В съответствие с Методиката за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката, на всяко от двете дружества е наложена имуществена санкция в размер на 53 969,86 евро.Решението на енергийния регулатор подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град в 14-дневен срок от съобщаването му.Настоящото решение на КЕВР е петото поред за налагане на имуществени санкции за пазарна манипулация по смисъла на REMIT.Комисията продължава активната работа по други образувани производства за установяване на евентуални нарушения на забраната за манипулация на пазара на едро на енергия и/или търговия с вътрешна информация. Целта на регулатора е ефективно да възпрепятства злоупотреби от пазарни участници, които извършват манипулативни сделки на организираните пазари за търговия с енергийни продукти на едро и извличат неправомерни печалби.