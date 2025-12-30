ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
КЕВР реши за първата цена на природния газ в евро
Автор: Ваня Кузманова 14:07Коментари (0)177
©
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. януари 2026 г. в размер на 60,92 лв./MWh или 31,15 евро/MWh евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена от 31,15 евро/MWh е с 3,3 % по-ниска спрямо м.декември 2025 г., която беше в размер на 32,22 евро/MWh). Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 25 % по-ниска спрямо януари 2025 г., и с 21,5 % спрямо януари 2024 г.

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз“ ЕАД актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. "Булгаргаз“ е осигурил за м. януари количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ "Чирен“.

В утвърдената цена на природния газ са включени: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

С осигурените количества общественият доставчик покрива ангажиментите си за м. януари - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранни договори с индустриални клиенти. Договорени са газовите доставки за целия зимен сезон и ако няма значително повишение на търсенето в региона цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за м. януари 2026 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.


Още по темата: общо новини по темата: 100
29.12.2025 »
09.12.2025 »
16.11.2025 »
16.11.2025 »
16.11.2025 »
20.10.2025 »
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
"Антиспекула": Не обменяйте пари преди 1 януари! 
14:07 / 30.12.2025
Министерският съвет одобри промени в наредбата за летищните такси...
14:19 / 30.12.2025
Проф. Александрова: Грипът поваля изведнъж
13:01 / 30.12.2025
Мъже на 22 и 24 години са жертвите при тежката катастрофа до Вели...
11:56 / 30.12.2025
НЗОК: Сумата, изплатена за играещите в казина, докато уж са в бол...
12:08 / 30.12.2025
Хлябът ще е около 0,76 евро, сиренето - около 4,85 евро, а банани...
11:17 / 30.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
16:29 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
09:29 / 29.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Въоръжен грабеж в софийския квартал "Красно село"
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: