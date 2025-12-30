ЗАРЕЖДАНЕ...
|КЕВР реши за първата цена на природния газ в евро
Утвърдената цена от 31,15 евро/MWh е с 3,3 % по-ниска спрямо м.декември 2025 г., която беше в размер на 32,22 евро/MWh). Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 25 % по-ниска спрямо януари 2025 г., и с 21,5 % спрямо януари 2024 г.
Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз“ ЕАД актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. "Булгаргаз“ е осигурил за м. януари количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ "Чирен“.
В утвърдената цена на природния газ са включени: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.
С осигурените количества общественият доставчик покрива ангажиментите си за м. януари - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранни договори с индустриални клиенти. Договорени са газовите доставки за целия зимен сезон и ако няма значително повишение на търсенето в региона цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители.
Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за м. януари 2026 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.
