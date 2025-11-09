ИЗПРАТИ НОВИНА
Извънредно вдигнаха медицинския хеликоптер
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:20
©
Медицинският ни хеликоптер е бил вдигнат по спешност в неделя. Не е ясно каква е причината за полета на въздушната линейка.

Летателната машина се е приземила на покрива на болница "Света Екатерина“ в София, пишат от Блиц.

Според данни от flight radar маршрутът на медицинската линейка е минал през Севлиево.








