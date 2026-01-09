Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение

© Във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение, банковият сектор в България предприема допълнителни мерки с цел да осигури максимално удобен, бърз и организиран процес за гражданите и бизнеса.



За да се улесни обмяната на банкноти и монети от левове в евро, редица банкови клонове в страната ще работят извънредно в съботните дни през месец януари. Това ще даде възможност на клиентите да извършат необходимите операции в по-удобно за тях време и при по-добра организация.



Основни условия за обмяната



- Обмяната на левове в евро се извършва по фиксирания курс.



- Не се начисляват такси.



- Няма лимити за сумите, като за суми над 30 000 лв. е необходима предварителна заявка.



- Клиенти и неклиенти на съответната банка се третират идентично.



- Възможно е да се изисква попълване на документи съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).



Банкови клонове с извънредно обслужване



Банка ДСК



Бургас – ж.к. Братя Миладинови 38



Варна – бул. Владислав Варненчик 92



Велико Търново – ул. Мармарлийска 37



Пловдив – ул. Христо Г. Данов 6



Плевен – бул. Васил Левски 152



Русе – ул. Добри Немиров 7



Стара Загора – бул. Цар Симеон Велики 2



София – бул. Ал. Стамболийски 73



София – ж.к. Разсадника, бл. 129–130



ОББ



Варна – бул. Владислав Варненчик 186



Бургас – ул. Фердинандова 2



Пазарджик – ул. 11-ти август 2



Перник – пл. Кракра 2



Плевен – пл. Свобода 25



Пловдив – ул. Васил Априлов 20



Русе – ул. Атанас Буров 5



София – ул. Фритьоф Нансен 9



София – бул. Александър Малинов 40



София – бул. Царица Йоанна 15



Стара Загора – бул. Руски 50



Общинска банка



Благоевград – ул. Тодор Александров 23



Бургас – ул. Успенска 1



Варна – ул. Преслав 61



Пловдив – бул. Цар Борис III – Обединител 70



София – ул. Врабча 6



София – бул. Княгиня Мария-Луиза 88



Пощенска банка



Благоевград – бул. "Васил Левски“ №1



Бургас – ул. "Транспортна“, Мол Бургас Плаза



Бургас – ул. "Янко Комитов“ №6, Мол Галерия Бургас, партер



Варна – ул. "Мусала“ 3



Варна – ул. "Андрей Сахаров“ №2



Пазарджик – бул. "България“ №9–11



Плевен – бул. "Данаил Попов“ №18



Пловдив – ул. "Антим I“ №2Б



Пловдив – ул. "д-р Георги Странски“ №3, Пловдив Плаза МОЛ, партер



Русе – ул. "Александровска“ №1–3



София – ул. "Ал. Екзарх“, бл. 224, вх. А



София – ул. "Луи Пастьор“ №30



София – бул. "Ломско шосе“, бл. 171



София – бул. "Черни връх“ №100



София – ул. "Околовръстен път“ 214



София – бул. "Арсеналски“ 2, Park Center, ниво -1



София – бул. "Цариградско шосе“ 115, The Mall



София – бул. "Ситняково“ №48, Сердика Център, ниво -1



Стара Загора – бул. "Цар Симеон Велики“ №107А



Хасково – пл. "Свобода“ 7



Първа инвестиционна банка (ПИБ)



Банско – ул. "Глазне“ 7



Боровец – хотел "Рила“



Бургас – ул. "Александровска“ 58



Варна – бул. "Владислав Варненчик“ 186



Варна – бул. "Генерал Колев“ 113



Пловдив – ул. "Перущица“ 8



Стара Загора – бул. "Цар Симеон Велики“ 104



София – бул. "Цариградско шосе“ 115З



София – ул. "Околовръстен път“ 214



София – бул. "Александър Стамболийски“ 101



София – бул. "Царица Йоанна“ 15



София – бул. "Ситняково“ 48



София – бул. "Арсеналски“ 2



София – бул. "Черни връх“ 100



Тексим Банк



Пловдив – бул. Менделеев 2Б



София – бул. Тодор Александров 109–115



УниКредит Булбанк



Благоевград – ул. "Цар Шишман“ №22



Бургас – ул. "Александровска“ №22



Варна – ул. "П. Каравелов“ №9



Велико Търново – ул. "Васил Левски“ №13



Плевен – ул. "Васил Левски“ №121



Пловдив – ул. "Иван Вазов“ №4



Русе – пл. "Света Тройца“ №5



София – пл. "Света Неделя“ №7



София – бул. "Скопие“ №1



София – бул. "Ситняково“ №48, сутеренно ниво -1



София – бул. "Цариградско шосе“ №115



София – ж.к. Младост, ул. "Филип Аврамов“ №3



София – бул. "Черни връх“ №100



София – бул. "България“ №69



Стара Загора – бул. "Симеон Велики“ №126



Централна кооперативна банка (ЦКБ)



Благоевград – бул. "Васил Левски“ №13



Бургас – ул. "Янко Комитов“ №6



Варна – бул. "Съборни“ №58А



Враца – ул. "Лукашов“ 5



Пловдив – ул. "Бетовен“ 5



Пловдив – бул. "Руски“ №54



Разград – ул. "Искър“ №1



София – бул. "Андрей Сахаров“ №14



София – бул. "Цариградско шосе“ №115З, ет. 1



София – ж.к. Люлин 4, бул. "Панчо Владигеров“, бл. 442



София – бул. "Гоце Делчев“ №35



Стара Загора – ул. "К. Ганчев“ №54



Хасково – ул. "Скопие“ 1



Ямбол – пл. "Освобождение“ 7



Важно: Всеки банков клон работи с различно извънредно работно време. Клиентите следва да проверяват актуалната информация на сайта на съответната банка.



Извънредна работа на касите на БНБ и "Дружество за касови услуги“ АД



Поради увеличения брой клиенти, касовите центрове на БНБ и "Дружество за касови услуги“ АД ще работят извънредно на следните дати:



10.01.2026 г. (събота)



17.01.2026 г. (събота)



24.01.2026 г. (събота)



31.01.2026 г. (събота)



Касов център на БНБ – София



Адрес: гр. София, м. "Полигона“, ул. "Михаил Тенев“ 10



Работно време: 8:30 – 15:45 ч. (без прекъсване)



Извършвани операции:



Обмяна на банкноти и монети от левове в евро за физически лица.



Обмяна на монети за юридически лица (включително извадени от обращение, с неизтекъл срок).



"Дружество за касови услуги“ АД – териториални поделения



София (Овча купел) – ул. Иван Хаджийски 16



Плевен – ул. Климент Охридски 58Б



Пловдив – бул. Ягодовско шосе 2



Варна – ул. Цариброд 23



Бургас – ул. Александър Велики 8



Работно време: 8:30 – 16:00 ч.



Почивка: 12:00 – 12:30 ч.



Извършва се обмяна на банкноти и монети от левове в евро, включително такива, извадени от обращение, с неизтекъл срок.