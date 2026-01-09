ИЗПРАТИ НОВИНА
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:00
©
Във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение, банковият сектор в България предприема допълнителни мерки с цел да осигури максимално удобен, бърз и организиран процес за гражданите и бизнеса.

За да се улесни обмяната на банкноти и монети от левове в евро, редица банкови клонове в страната ще работят извънредно в съботните дни през месец януари. Това ще даде възможност на клиентите да извършат необходимите операции в по-удобно за тях време и при по-добра организация.

Основни условия за обмяната

- Обмяната на левове в евро се извършва по фиксирания курс.

- Не се начисляват такси.

- Няма лимити за сумите, като за суми над 30 000 лв. е необходима предварителна заявка.

- Клиенти и неклиенти на съответната банка се третират идентично.

- Възможно е да се изисква попълване на документи съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Банкови клонове с извънредно обслужване

Банка ДСК

Бургас – ж.к. Братя Миладинови 38

Варна – бул. Владислав Варненчик 92

Велико Търново – ул. Мармарлийска 37

Пловдив – ул. Христо Г. Данов 6

Плевен – бул. Васил Левски 152

Русе – ул. Добри Немиров 7

Стара Загора – бул. Цар Симеон Велики 2

София – бул. Ал. Стамболийски 73

София – ж.к. Разсадника, бл. 129–130

ОББ

Варна – бул. Владислав Варненчик 186

Бургас – ул. Фердинандова 2

Пазарджик – ул. 11-ти август 2

Перник – пл. Кракра 2

Плевен – пл. Свобода 25

Пловдив – ул. Васил Априлов 20

Русе – ул. Атанас Буров 5

София – ул. Фритьоф Нансен 9

София – бул. Александър Малинов 40

София – бул. Царица Йоанна 15

Стара Загора – бул. Руски 50

Общинска банка

Благоевград – ул. Тодор Александров 23

Бургас – ул. Успенска 1

Варна – ул. Преслав 61

Пловдив – бул. Цар Борис III – Обединител 70

София – ул. Врабча 6

София – бул. Княгиня Мария-Луиза 88

Пощенска банка

Благоевград – бул. "Васил Левски“ №1

Бургас – ул. "Транспортна“, Мол Бургас Плаза

Бургас – ул. "Янко Комитов“ №6, Мол Галерия Бургас, партер

Варна – ул. "Мусала“ 3

Варна – ул. "Андрей Сахаров“ №2

Пазарджик – бул. "България“ №9–11

Плевен – бул. "Данаил Попов“ №18

Пловдив – ул. "Антим I“ №2Б

Пловдив – ул. "д-р Георги Странски“ №3, Пловдив Плаза МОЛ, партер

Русе – ул. "Александровска“ №1–3

София – ул. "Ал. Екзарх“, бл. 224, вх. А

София – ул. "Луи Пастьор“ №30

София – бул. "Ломско шосе“, бл. 171

София – бул. "Черни връх“ №100

София – ул. "Околовръстен път“ 214

София – бул. "Арсеналски“ 2, Park Center, ниво -1

София – бул. "Цариградско шосе“ 115, The Mall

София – бул. "Ситняково“ №48, Сердика Център, ниво -1

Стара Загора – бул. "Цар Симеон Велики“ №107А

Хасково – пл. "Свобода“ 7

Първа инвестиционна банка (ПИБ)

Банско – ул. "Глазне“ 7

Боровец – хотел "Рила“

Бургас – ул. "Александровска“ 58

Варна – бул. "Владислав Варненчик“ 186

Варна – бул. "Генерал Колев“ 113

Пловдив – ул. "Перущица“ 8

Стара Загора – бул. "Цар Симеон Велики“ 104

София – бул. "Цариградско шосе“ 115З

София – ул. "Околовръстен път“ 214

София – бул. "Александър Стамболийски“ 101

София – бул. "Царица Йоанна“ 15

София – бул. "Ситняково“ 48

София – бул. "Арсеналски“ 2

София – бул. "Черни връх“ 100

Тексим Банк

Пловдив – бул. Менделеев 2Б

София – бул. Тодор Александров 109–115

УниКредит Булбанк

Благоевград – ул. "Цар Шишман“ №22

Бургас – ул. "Александровска“ №22

Варна – ул. "П. Каравелов“ №9

Велико Търново – ул. "Васил Левски“ №13

Плевен – ул. "Васил Левски“ №121

Пловдив – ул. "Иван Вазов“ №4

Русе – пл. "Света Тройца“ №5

София – пл. "Света Неделя“ №7

София – бул. "Скопие“ №1

София – бул. "Ситняково“ №48, сутеренно ниво -1

София – бул. "Цариградско шосе“ №115

София – ж.к. Младост, ул. "Филип Аврамов“ №3

София – бул. "Черни връх“ №100

София – бул. "България“ №69

Стара Загора – бул. "Симеон Велики“ №126

Централна кооперативна банка (ЦКБ)

Благоевград – бул. "Васил Левски“ №13

Бургас – ул. "Янко Комитов“ №6

Варна – бул. "Съборни“ №58А

Враца – ул. "Лукашов“ 5

Пловдив – ул. "Бетовен“ 5

Пловдив – бул. "Руски“ №54

Разград – ул. "Искър“ №1

София – бул. "Андрей Сахаров“ №14

София – бул. "Цариградско шосе“ №115З, ет. 1

София – ж.к. Люлин 4, бул. "Панчо Владигеров“, бл. 442

София – бул. "Гоце Делчев“ №35

Стара Загора – ул. "К. Ганчев“ №54

Хасково – ул. "Скопие“ 1

Ямбол – пл. "Освобождение“ 7

Важно: Всеки банков клон работи с различно извънредно работно време. Клиентите следва да проверяват актуалната информация на сайта на съответната банка.

Извънредна работа на касите на БНБ и "Дружество за касови услуги“ АД

Поради увеличения брой клиенти, касовите центрове на БНБ и "Дружество за касови услуги“ АД ще работят извънредно на следните дати:

10.01.2026 г. (събота)

17.01.2026 г. (събота)

24.01.2026 г. (събота)

31.01.2026 г. (събота)

Касов център на БНБ – София

Адрес: гр. София, м. "Полигона“, ул. "Михаил Тенев“ 10

Работно време: 8:30 – 15:45 ч. (без прекъсване)

Извършвани операции:

Обмяна на банкноти и монети от левове в евро за физически лица.

Обмяна на монети за юридически лица (включително извадени от обращение, с неизтекъл срок).

"Дружество за касови услуги“ АД – териториални поделения

София (Овча купел) – ул. Иван Хаджийски 16

Плевен – ул. Климент Охридски 58Б

Пловдив – бул. Ягодовско шосе 2

Варна – ул. Цариброд 23

Бургас – ул. Александър Велики 8

Работно време: 8:30 – 16:00 ч.

Почивка: 12:00 – 12:30 ч.

Извършва се обмяна на банкноти и монети от левове в евро, включително такива, извадени от обращение, с неизтекъл срок.


