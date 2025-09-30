Извънредно предупреждение: На изток водата ще е много, до 300 литра на кв.м!

© "Отново обръщаме внимание на предстоящата в края на седмицата обстановка, свързана с циклон. В четвъртък и петък (2-и и 3-и октомври) ще бъде с повсеместни и интензивни валежи, в много райони с трицифрени (и много над нормите) количества.



Само забележете колко много дъжд се очаква по Варненско и Бургаско – 200-300 л/кв.м за период от около 48 часа. Без да плашим и без да подценяваме дъжда в останалата част от страната, но смятаме, че точно по крайбрежието времето ще бъде най-опасно откъм риск от наводнения, защото по това време на годината, заради топлото море, става "екшън".



Надяваме се деретата да са почистени или да се вземат някакви мерки в тази посока, докато още е рано и има време. Навсякъде. Водата ще е много!", съобщиха преди минути от Meteo Bulgaria.