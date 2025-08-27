ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Известна верига пицарии в България със сериозни финансови проблеми
Автор: ИА Фокус 13:09Коментари (0)456
©
Цената на акциите на Domino’s Pizza Enterprise се понижи, след като губещата компания сви дивидента си и заяви, че приходите ѝ от продажби спадат още по-бързо през новата фискална година, пише Bloomberg.

Стойността на книжата се понижи с близо 21% в Сидни, преди спадът да се ограничи до 19% в 11:47 ч. местно време. Пазарната капитализация на компанията се сви до 1,48 млрд. австралийски долара (961 млн. долара).

В момента компанията се ръководи от 83-годишния милиардер и изпълнителен председател Джак Коуин. Domino’s обяви, че е отчела загуба в размер на 3,7 млн. австралийски долара за годината, приключила на 29 юни, спрямо печалба от 96 млн. австралийски долара година по-рано. Компанията намали с повече от 50 на сто изплащането на дивидент към акционерите и заяви, че свива разходите си и опростоява операциите.

През първите седем седмици от настоящата фискална година продажбите в обектите на Domino’s, отворени от поне година, са намалели с 0,9% след спад от 0,2% през наскоро приключилата година. Фирмата има над 3500 обекта от Австралия до Европа.

Бумът на услугите за доставка на храна направи индустрията за бързо хранене по-конкурентна. Пицата, която години наред беше единствената опция за доставка на топла храна до дома, сега се конкурира с пълна гама от ресторантски ястия и заведения за бързо хранене.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
"Аз обичам България" се завръща с нов сезон и нови капитани
12:06 / 27.08.2025
Вижте графика, ваканциите и почивните дни за новата учебна година...
11:49 / 27.08.2025
Много полиция на АМ "Тракия", спират наред
11:25 / 27.08.2025
Икономист: Вече има предложения за увеличение на ДДС, на осигуров...
11:44 / 27.08.2025
Брокер: Високите цени спират купувачите да инвестират в жилище
11:13 / 27.08.2025
Покупка на жилище: Пазарът е скъп, лихвите не са "безкрайно ниски...
10:17 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Двойно убийство в Пловдив!
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: