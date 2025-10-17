ЗАРЕЖДАНЕ...
|Известен и богат българин днес става на 67
През периода 1984 – 1991 работи като организационен секретар на общинския съвет на район "Оборище“, София и съветник в Министерския съвет. Бил е секретар по идейно-възпитателната дейност в районния комитет на ДКМС – район "Левски“.
След 1991 г. е сътрудник и мениджър в адвокатска кантора "Батков, Стоев, Ботев и Ко.“; член на Международната адвокатска лига в Париж.
Член на надзорния съвет на Мобилтел. Председател на съвета на директорите на "Стандарт Нюз ООД“ – издател на вестник "Стандарт“.
През 2001 г. Тодор Батков става собственик на ПФК "Левски“ (София). Управлява клуба рекордните 14 години. Бил е адвокат на изгонения от България Майкъл Чорни, бившия собственик на футболния клуб.
На 17 октомври 2008 г. президентът Георги Първанов му връчва орден "Стара планина“ – първа степен.
