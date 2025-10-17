Известен и богат българин днес става на 67

© Фейсбук Тодор Батков е роден на 17 октомври 1958 година в Загражден. Той е бивш сътрудник на Трето управление (военно контраразузнаване) на Държавна сигурност с агентурно име Тара, български адвокат и бизнесмен, известен предимно като най-дългогодишния собственик на ПФК "Левски“ (София) от 2001 до 2015 г.



През периода 1984 – 1991 работи като организационен секретар на общинския съвет на район "Оборище“, София и съветник в Министерския съвет. Бил е секретар по идейно-възпитателната дейност в районния комитет на ДКМС – район "Левски“.



След 1991 г. е сътрудник и мениджър в адвокатска кантора "Батков, Стоев, Ботев и Ко.“; член на Международната адвокатска лига в Париж.



Член на надзорния съвет на Мобилтел. Председател на съвета на директорите на "Стандарт Нюз ООД“ – издател на вестник "Стандарт“.



През 2001 г. Тодор Батков става собственик на ПФК "Левски“ (София). Управлява клуба рекордните 14 години. Бил е адвокат на изгонения от България Майкъл Чорни, бившия собственик на футболния клуб.



На 17 октомври 2008 г. президентът Георги Първанов му връчва орден "Стара планина“ – първа степен.