Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца

© Близо 300 настоящи и бивши работници от завода за производство на целулоза "Свилоцел" в Свищов излязоха на протест заради неизплатени заплати от септември миналата година. Според работниците дължимите възнаграждения варират между 3 500 и над 5 500 лева.



Някои от служителите работят в компанията на Красимир Дачев повече от 40 години и споделят, че никога досега положението не е било толкова тежко. В завода работят цели семейства, а проблемите с плащанията започнали рязко през септември:



"Никога не е било толкова тежко. От септември месец натам изведнъж започнаха спирания на завода и забавяне на заплатите“, казват протестиращитe, цитиранни от БНР.



Работниците се оплакват, че няма институция, на която могат да се обърнат за помощ:



"Няма инстанции, на които може да се оплачем, а всеки казва – няма да си вземете парите. Как няма да си вземем парите, ние в каква държава живеем?“



Някои настояват ръководството да бъде принудено да обяви фалит, ако не може да изплати задълженията. Протестиращите споделят, че последното обещание за изплащане на дълговете е дошло лично от Красимир Дачев, който заявил, че до края на 2025 г. всички работници ще получат своите възнаграждения.



До момента около 200 души вече са напуснали завода, възползвайки се от член 37 от Кодекса на труда за неизплатени заплати, за да получат обезщетение за безработица. Заводът не работи от девет месеца заради липса на суровина и ниски цени на готовата продукция.



Ръководството на компанията не се е срещнало с протестиращите и с журналистите. По телефона собственикът Красимир Дачев уверява, че прави всичко възможно да изплати заплатите още този месец, като продава част от собственото си имущество.



Работниците обаче са възмутени, че средствата за заплатите се намират в частната колекция на Дачев с ретро автомобили:



"Парите за заплатите ни са в частния музей с ретро автомобили на г-н Дачев, чията колекция стои в бившата столова на входа на завода “, посочват те.