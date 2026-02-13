ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:07Коментари (0)1041
©
Близо 300 настоящи и бивши работници от завода за производство на целулоза "Свилоцел" в Свищов излязоха на протест заради неизплатени заплати от септември миналата година. Според работниците дължимите възнаграждения варират между 3 500 и над 5 500 лева.

Някои от служителите работят в компанията на Красимир Дачев повече от 40 години и споделят, че никога досега положението не е било толкова тежко. В завода работят цели семейства, а проблемите с плащанията започнали рязко през септември:

"Никога не е било толкова тежко. От септември месец натам изведнъж започнаха спирания на завода и забавяне на заплатите“, казват протестиращитe, цитиранни от БНР.

Работниците се оплакват, че няма институция, на която могат да се обърнат за помощ:

"Няма инстанции, на които може да се оплачем, а всеки казва – няма да си вземете парите. Как няма да си вземем парите, ние в каква държава живеем?“

Някои настояват ръководството да бъде принудено да обяви фалит, ако не може да изплати задълженията. Протестиращите споделят, че последното обещание за изплащане на дълговете е дошло лично от Красимир Дачев, който заявил, че до края на 2025 г. всички работници ще получат своите възнаграждения.

До момента около 200 души вече са напуснали завода, възползвайки се от член 37 от Кодекса на труда за неизплатени заплати, за да получат обезщетение за безработица. Заводът не работи от девет месеца заради липса на суровина и ниски цени на готовата продукция.

Ръководството на компанията не се е срещнало с протестиращите и с журналистите. По телефона собственикът Красимир Дачев уверява, че прави всичко възможно да изплати заплатите още този месец, като продава част от собственото си имущество.

Работниците обаче са възмутени, че средствата за заплатите се намират в частната колекция на Дачев с ретро автомобили:

"Парите за заплатите ни са в частния музей с ретро автомобили на г-н Дачев, чията колекция стои в бившата столова на входа на завода “, посочват те.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Проблем на пазара на труда, голяма част от компаниите не намират ...
11:36 / 13.02.2026
Прокуратурата изпрати материали за случая "Петрохан-Околчица" в Н...
11:18 / 13.02.2026
Истинска зима по високите части на Родопите
10:43 / 13.02.2026
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който ...
11:13 / 13.02.2026
Иван Игов: Как може един министър да махне полицейското управлени...
10:31 / 13.02.2026
Депутатите приеха оставката на шефа на КПК Антон Славчев
10:05 / 13.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Три трупа са открити в хижа
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: