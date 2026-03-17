Днес изтича срокът, в който партиите трябва да регистрират листите си за предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април. Повечето вече обявиха имената на кандидатите си, очаква се днес това да сторят и от ПП-ДБ.Утре /18 март/ Централната избирателна комисия уведомява ще проведе жребии за номерата в бюлетината за гласуване за изборите, както и за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 19 април 2026 г.Тегленето на жребиите ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции, както и на средствата за масово осведомяване.