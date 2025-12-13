Изтеглят от пазара продукт заради опасна бактерия

© Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщи за доброволно изтегляне на няколко партиди мляко за кърмачета от пазара. Причината е откритият микроорганизъм Bacillus cereus на една от производствените линии на фабриката, където са произведени засегнатите продукти.



Няма данни за регистрирани случаи на заболяване, свързани с консумацията на тези продукти. Изземането е изцяло предпазно.



Компанията производител съдейства за изтеглянето и информира потребителите кои партиди са засегнати. Те могат да бъдат разпознати по следната информация върху опаковката:



NAN OPTIPRO 1 (12x400g) – партиден номер 52870346A B



NAN COMFORTIS 1 (6x800g) – партиден номер 52820346A E



NAN OPTIPRO 1 (6x800g) – партиден номер 52850346A C



Срок на годност за всички продукти: 10.27



Потребителите, закупили продукт от засегнатата партида, не следва да го използват. Те могат да го върнат в търговския обект, от който е купен, като ще им бъде възстановена заплатената сума.



За въпроси или притеснения относно възможни симптоми се препоръчва консултация с лекар или специалист.