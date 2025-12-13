ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изтеглят от пазара продукт заради опасна бактерия
Няма данни за регистрирани случаи на заболяване, свързани с консумацията на тези продукти. Изземането е изцяло предпазно.
Компанията производител съдейства за изтеглянето и информира потребителите кои партиди са засегнати. Те могат да бъдат разпознати по следната информация върху опаковката:
NAN OPTIPRO 1 (12x400g) – партиден номер 52870346A B
NAN COMFORTIS 1 (6x800g) – партиден номер 52820346A E
NAN OPTIPRO 1 (6x800g) – партиден номер 52850346A C
Срок на годност за всички продукти: 10.27
Потребителите, закупили продукт от засегнатата партида, не следва да го използват. Те могат да го върнат в търговския обект, от който е купен, като ще им бъде възстановена заплатената сума.
За въпроси или притеснения относно възможни симптоми се препоръчва консултация с лекар или специалист.
