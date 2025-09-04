ИЗПРАТИ НОВИНА
Изслушват министър-председателя заради инцидента със самолета на Урсула фон ден Лайен
Автор: Петър Дучев 08:25Коментари (0)268
Министър-председателят Росен Желязков ще бъде изслушан в Народното събрание във връзка с инцидента със самолета на председателят на Европейската Комисия Урсула фон ден Лайен.

Процедурата е е по предложение на председателя на ДСБ ген. Атанас Атанасов.

Припомняне, че предполагаема руска намеса доведе до проблеми с GPS системата на самолета.


Още по темата: общо новини по темата: 5
03.09.2025 Тръмп реагира на съобщенията за смущения на GPS сигнала в самолета на Урсула фон дер Лайен над Пловдив
02.09.2025 Желязков за самолета на Фон дер Лайен: Няма разследване
02.09.2025 Ген. Атанасов: ДАНС е превърната в почивна станция
02.09.2025 Flightradar24: GPS сигналът на самолета на Фон дер Лайен е бил добър
02.09.2025 Експерт по сигурността: Русия е искала да избегне удари, а не да предизвика авария на самолета на Фон дер Лайен






