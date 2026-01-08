© Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че бившият пратеник на ООН за Близкия изток, Николай Младенов, е избран за генерален директор на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочен към наблюдение на мирния процес в Газа, пише Associated press.



Назначението отбелязва важна стъпка за мирния план на Тръмп за Близкия изток, който е застинал след примирието през октомври, с което приключиха повече от две години сражения между Израел и Хамас.



Бенямин Нетаняху направи това съобщение след среща с Младенов в Йерусалим.



В съобщението си Нетаняху посочи Младенов като "определен" генерален директор на борда.



Очаква се Тръмп да назове членовете на борда по-късно този месец, като Младенов ще бъде техен представител на място.



Високопоставен американски служител, говорещ при условие за анонимност, тъй като назначението не е официално обявено, потвърди, че Младенов е изборът на администрацията на Тръмп за ежедневен администратор на Съвета за мир на място.



Николай Младенов е български дипломат и политик. През 2007 – 2009 г. е депутат в Европейския парламент. В първото правителство на Бойко Борисов е министър на отбраната, а след това – министър на външните работи до края на мандата на правителството на 13 март 2013 г.



През август 2013 г. е назначен за специален представител на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун за Ирак и за ръководител на мисията на ООН там. През февруари 2015 г. е назначен за специален координатор за Близкоизточния мирен процес от генералния секретар на ООН Бан Ки-мун.



