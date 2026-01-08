ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Израел обяви, че Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
Автор: Елиза Дечева 22:11Коментари (0)49
©
Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че бившият пратеник на ООН за Близкия изток, Николай Младенов, е избран за генерален директор на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочен към наблюдение на мирния процес в Газа, пише Associated press.

Назначението отбелязва важна стъпка за мирния план на Тръмп за Близкия изток, който е застинал след примирието през октомври, с което приключиха повече от две години сражения между Израел и Хамас.

Бенямин Нетаняху направи това съобщение след среща с Младенов в Йерусалим.

В съобщението си Нетаняху посочи Младенов като "определен" генерален директор на борда.

Очаква се Тръмп да назове членовете на борда по-късно този месец, като Младенов ще бъде техен представител на място.

Високопоставен американски служител, говорещ при условие за анонимност, тъй като назначението не е официално обявено, потвърди, че Младенов е изборът на администрацията на Тръмп за ежедневен администратор на Съвета за мир на място.

Николай Младенов е български дипломат и политик. През 2007 – 2009 г. е депутат в Европейския парламент. В първото правителство на Бойко Борисов е министър на отбраната, а след това – министър на външните работи до края на мандата на правителството на 13 март 2013 г.

През август 2013 г. е назначен за специален представител на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун за Ирак и за ръководител на мисията на ООН там. През февруари 2015 г. е назначен за специален координатор за Близкоизточния мирен процес от генералния секретар на ООН Бан Ки-мун.



Още по темата: общо новини по темата: 325
28.12.2025 »
08.12.2025 »
31.10.2025 »
18.10.2025 »
18.10.2025 »
18.10.2025 »
предишна страница [ 1/55 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Алгафари: Всеки е свободен да сънува, неговите съветници са го пр...
19:57 / 08.01.2026
Изчисляват инфлацията по нов начин
18:15 / 08.01.2026
Банка: Обменяме по 45 млн. лв. на ден
19:02 / 08.01.2026
Язовир "Ивайловград" прелива!
17:41 / 08.01.2026
Ученичка роди във Враца, според нея никога не е правила секс
17:24 / 08.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
19:20 / 06.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Сътресения в БСП и избор на нов председател
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: