|Израел обяви, че Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
Назначението отбелязва важна стъпка за мирния план на Тръмп за Близкия изток, който е застинал след примирието през октомври, с което приключиха повече от две години сражения между Израел и Хамас.
Бенямин Нетаняху направи това съобщение след среща с Младенов в Йерусалим.
В съобщението си Нетаняху посочи Младенов като "определен" генерален директор на борда.
Очаква се Тръмп да назове членовете на борда по-късно този месец, като Младенов ще бъде техен представител на място.
Високопоставен американски служител, говорещ при условие за анонимност, тъй като назначението не е официално обявено, потвърди, че Младенов е изборът на администрацията на Тръмп за ежедневен администратор на Съвета за мир на място.
Николай Младенов е български дипломат и политик. През 2007 – 2009 г. е депутат в Европейския парламент. В първото правителство на Бойко Борисов е министър на отбраната, а след това – министър на външните работи до края на мандата на правителството на 13 март 2013 г.
През август 2013 г. е назначен за специален представител на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун за Ирак и за ръководител на мисията на ООН там. През февруари 2015 г. е назначен за специален координатор за Близкоизточния мирен процес от генералния секретар на ООН Бан Ки-мун.
