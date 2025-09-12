Изпълнителен директор: Компаниите трябва да инвестират в обучения и преквалификация на служителите си

© Изкуственият интелект (AI) се очертава като ключов фактор за промяна на глобалния трудов пазар. Според ново проучване на Adecco Group, повече от половината бизнес лидери – 54% – очакват в рамките на пет години да имат нужда от по-малко служители именно заради навлизането на новите технологии.



Данните показват, че процесът вече е в ход – 46% от ръководителите признават, че вече са предприели съкращения на персонал, директно свързани с внедряването на AI и автоматизацията. Това е ясен сигнал за началото на значима трансформация на пазара на труда, при която съществуващите работни места се променят, а нови тепърва ще се създават.



Въпреки че лидерите разчитат на AI за оптимизация на процеси и намаляване на разходите, се наблюдава сериозен дисбаланс – 66% от организациите очакват служителите сами да се адаптират към новите технологии, но 32% изобщо не предлагат обучение или програми за преквалификация.



Това поражда напрежение и води до ключов проблем – липсата на умения. За 40% от ръководителите, недостигът на дигитални компетенции вече е най-голямото предизвикателство пред бизнеса през 2025 г.



Докато компаниите виждат ползи от намаляване на разходите, само 42% от лидерите осъзнават негативния ефект от загубата на опитни кадри. Това води до риск от разединени екипи и слаб човешки капитал – фактор, често подценяван при внедряване на технологии.



Разделението се усеща дори в управлението – 53% от изпълнителните директори признават, че техните ръководни екипи не могат да постигнат единна стратегия за прилагане на AI и управление на хората.



"Без стратегия и синхрон между хора и технологии, инвестициите в AI няма да донесат очакваната възвръщаемост. Компаниите трябва да инвестират в обучения и преквалификация на служителите си, за да гарантират, че вложенията в AI ще се изплатят по-бързо и устойчиво,“ коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България.



В крайна сметка, дигиталната трансформация не се свежда само до софтуер и алгоритми. Истинският успех зависи от способността на организациите да подготвят хората си за промяната. Компаниите, които не инвестират в своите служители, рискуват да разполагат с модерна технология, но да нямат таланта, необходим за ефективното ѝ използване.