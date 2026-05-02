Брокер на недвижими имоти е обект на проверки от Софийската районна прокуратура заради системни жалби за неправомерно задържане на стоп-капаро и предлагане на едни и същи жилища на множество купувачи. Разследванията следват поредица от сигнали за измамни схеми с апартаменти в престижни софийски квартали, предлагани на цени под пазарните.
Според свидетелствата брокерът, известен с прякора Пигмея, оперира чрез различни фирми, за да прикрива следите си при сключване на договори за посредничество.
Един от потърпевшите, Димитър, разказва пред bTV, че се е доверил на Денис Христов заради дългогодишно познанство, датиращо от повече от две десетилетия. На 23 януари той сключва договор за стоп-капаро и превежда 5000 евро по сметката на фирмата "Релард Естейтс“ за апартамент в кв. "Лозенец“. Вместо покупка обаче купувачът получава серия от лъжи и месеци чакане, като впоследствие разбира, че същият имот е капариран и от други хора.
Идентичен случай описва и друг мъж, който е подписал договор за абсолютно същия апартамент месец и половина по-късно, но чрез друга фирма-посредник. И в двата случая клиентите първоначално получават обратно само част от дадената сума. Самият Денис Христов отказва коментар пред медиите, твърдейки, че не дължи пари на никого, макар часове след запитването да е върнал остатъка от сумата на Димитър на личния му адрес.
От Асоциацията за развитие на брокерите на имоти настояват за създаването на задължителен регистър на брокерите и строги проверки на фирмите в сектора, за да се прекратят подобни престъпни практики. Към момента срещу Христов текат няколко досъдебни производства, потвърдени от прокуратурата.
jeko
преди 1 ч. и 3 мин.
Кога държавата ще вземе мерки срещу някои алчни инвеститори, които като почнат да копаят за нов обект умишлено увреждат съседни къщи за да се докопат до имота. Обикновено жертвите са възрастни хора със стари къщи. Трябва някой да загине ли?
