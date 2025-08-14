ЗАРЕЖДАНЕ...
|Издадено е предупреждение за 15 август!
Утре в повечето райони ще е предимно слънчево. В Югозападна България и планините предстои развитие на купеста облачност и на места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
В събота и неделя ще е слънчево с временни увеличения на облачността. Преобладаващите максимални температури остават между 30 и 35 градуса.
През първите дни от новата седмица ще има слънчеви часове, но и увеличения на облачността. На места се очакват краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.
Във вторник температурите слабо ще се понижат. Към средата на седмицата ще е предимно слънчево, но все още са възможни и краткотрайни валежи.
Вдигат лимитите за съхраняване на пари и ценности в нашите банки
15:14 / 14.08.2025
Съдът спря бизнеса с норки у нас
15:44 / 14.08.2025
Ад на магистрала "Тракия", дано шофьорът е успял да излезе
14:47 / 14.08.2025
Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бен...
15:13 / 14.08.2025
Експерт разкри защо Чехия не допусна самолета от София и се намес...
13:20 / 14.08.2025
Кметицата на Троян: Не се налага затваряне на "Къпинчо" заради ме...
13:22 / 14.08.2025
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
