Д-р Атанас Атанасов е новият директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ (ИАМН). Това съобщиха от Министерство на здравеопазването. Той завършва Медицински университет – Варна и взима специалност "Хирургия“ в София. Притежава и докторска степен по "Обществено здраве и здравен мениджмънт“.Има дългогодишен управленски опит в системата на здравеопазването, включително в ръководството на общински и държавни лечебни заведения.Основен приоритет в работата на новия директор ще бъде засилването на контрола в здравната система, по-бързото реагиране при сигнали на граждани и повишаването на прозрачността в дейността на ИАМН.По отношение на донорството и трансплантациите д-р Атанасов ще работи за дигитализацията на регистъра на чакащите за трансплантация и за подобряване на взаимодействието между лечебните заведения, ангажирани в процеса на донорство и трансплантация.