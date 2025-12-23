ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Иво Сиромахов: Разлетяха се стъкла, стана мазало
Тая сутрин вкъщи дойдоха вуйнини да питат майкини какво ще готвят за коледната трапеза.
- Ние по традиция слагаме на масата 11 постни ястия, щото трябва да са нечетен брой – казаха майкини.
- Ние слагаме 13 – казаха вуйнини.
Винаги държат да са отгоре.
- Най-важна е овчата баклава – казаха майкини. – Вместо кори разточваме овча вълна. Става много вкусна.
- Динко не обича баклава – казаха вуйнини. – Затова замествам баклавата с пастет от бял гущер. Маже се върху стари накладки от шкода и се запича за две минути в микровълновата. Става чуден ордьовър.
- Ние правим и чукан боб – казаха майкини.
- Как се прави чукан боб? – попитаха вуйнини.
- Като обикновения, само че свако го чука. Много добре му се получава.
- Аз задължително слагам на масата и сармички – казаха вуйнини. - Само че вместо в зелеви листа увивам ориза във вестници. По-сочни стават.
- А ние правим чушки, пълнени с теракол – казаха майкини. – Баба Злата много ги обича.
- Абе какво разбирате вие от готвене? – заядоха се вуйнини. – Колкото пъти съм яла у вас, толкова пъти съм получавала киселини.
- Киселините не са ти от храната, а от вечно киселата ти физиономия, Стойче – казаха майкини. – Прости сте и прости ще си останете.
- Кой е прост ма, идиотко? – скочиха вуйнини и сритаха майкини в слабините.
Майкини се присвиха от болка, но бързо се окопитиха и захапаха вуйнини за прасеца. Вуйнини изпищяха и започнаха да ритат, но майкини бяха захапали като зло куче и не пускаха.
Шурна кръв. Вуйнини взеха един стол и започнаха да налагат майкини по главата. Майкини се изправиха и шибнаха главата на вуйнини в прозореца. Разлетяха се стъкла, стана мазало.
Боят продължи около час и половина, като ту майкини вземаха превес, ту вуйнини. Накрая на мача майкини бяха с аркади на двете вежди и доста кръвонасядания по тялото, но пък вуйнини бяха с три избити зъба и счупен нос.
Трудно беше да се отсъди кой е победител в двубоя, затова питахме свако, но той беше толкова пиян, че не можа да каже нищо.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Клиент шокиран от цените в Лондон: В Пловдив само агнешките пържо...
12:41 / 23.12.2025
Голяма наша банка обяви проблем с онлайн банкирането си
12:51 / 23.12.2025
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни ...
12:18 / 23.12.2025
Одобриха 25 млн. лева за програма "Топъл обяд" за над 67 хил. бъл...
12:14 / 23.12.2025
Шефовете в България раздават коледни бонуси между 200 и 500 лева
12:14 / 23.12.2025
Собственик на магазини: Не съм сигурен дали ще успеем през януари...
11:53 / 23.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS