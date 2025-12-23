ИЗПРАТИ НОВИНА
Иво Сиромахов: Разлетяха се стъкла, стана мазало
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:46
©
Бъдни вечер у Майкини - така Иво Сиромахов озаглави последния си коментар в социалната мрежа Фейсбук:

Тая сутрин вкъщи дойдоха вуйнини да питат майкини какво ще готвят за коледната трапеза.

- Ние по традиция слагаме на масата 11 постни ястия, щото трябва да са нечетен брой – казаха майкини.

- Ние слагаме 13 – казаха вуйнини.

Винаги държат да са отгоре.

- Най-важна е овчата баклава – казаха майкини. – Вместо кори разточваме овча вълна. Става много вкусна.

- Динко не обича баклава – казаха вуйнини. – Затова замествам баклавата с пастет от бял гущер. Маже се върху стари накладки от шкода и се запича за две минути в микровълновата. Става чуден ордьовър.

- Ние правим и чукан боб – казаха майкини.

- Как се прави чукан боб? – попитаха вуйнини.

- Като обикновения, само че свако го чука. Много добре му се получава.

- Аз задължително слагам на масата и сармички – казаха вуйнини. - Само че вместо в зелеви листа увивам ориза във вестници. По-сочни стават.

- А ние правим чушки, пълнени с теракол – казаха майкини. – Баба Злата много ги обича.

- Абе какво разбирате вие от готвене? – заядоха се вуйнини. – Колкото пъти съм яла у вас, толкова пъти съм получавала киселини.

- Киселините не са ти от храната, а от вечно киселата ти физиономия, Стойче – казаха майкини. – Прости сте и прости ще си останете.

- Кой е прост ма, идиотко? – скочиха вуйнини и сритаха майкини в слабините.

Майкини се присвиха от болка, но бързо се окопитиха и захапаха вуйнини за прасеца. Вуйнини изпищяха и започнаха да ритат, но майкини бяха захапали като зло куче и не пускаха.

Шурна кръв. Вуйнини взеха един стол и започнаха да налагат майкини по главата. Майкини се изправиха и шибнаха главата на вуйнини в прозореца. Разлетяха се стъкла, стана мазало.

Боят продължи около час и половина, като ту майкини вземаха превес, ту вуйнини. Накрая на мача майкини бяха с аркади на двете вежди и доста кръвонасядания по тялото, но пък вуйнини бяха с три избити зъба и счупен нос.

Трудно беше да се отсъди кой е победител в двубоя, затова питахме свако, но той беше толкова пиян, че не можа да каже нищо.







