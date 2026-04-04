Опитвам се тая сутрин да си вляза във фейсбука и метата и гледам Зукърбърг ми пратил съобщение: "Бате, дай 9.99 долара, за да не ти ползвам данните от фейсбука за реклама, или ше ти ги ползвам“.

Направо побеснях. Не че съм за 9.99 долара, къде не съм ги дал! Аз даже и 10 долара бих му дал, не съм стиснат.

Ма защо ще ми поставя ултиматуми?

Разбирам, трябват му пари. Дъщеря му тая година е абитуриентка, то са рокли, то са цигански оркестри, то са нови джуки, тва си е разход. От друга страна чувам, че са дигнали цената на парното в Калифорния, а Зукърбърг живее в голям имот – резепето му е към 190 квадрата, на тихо и комуникативно място, близо до спирка на метро, за освежаване.

Явно го е закъсал, ма тия номера при мен не минават.

Най мразим да ме правят на будала.

Затва от днес забранявам на Зукърбърг да ми ползва снимките и информацията от фейсбука за квото и да било.

Заключ! (и се заключих с два пръста).

Много лошо го прецаках с тая забрана.

Ше ми ползва той информацията от фейсбука – дуки!

Ако искате и вие да го прецакате, публикувайте тва на стената си и направете заключ.

Нека му е гадно!

Из фейсбук профила на Иво Сиромахов.