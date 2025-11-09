ИЗПРАТИ НОВИНА
Иво Сиромахов: Нека да говорим с факти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:42
©
"Нека да говорим с факти", с тези думи известният писател, сценарист и драматург Иво Сиромахов започва публикацията си в социалната мрежа, видя Plovdiv24.bg. И продължава:

Преди 10 ноември 1989 година българите бяхме 25 милиона. Всяко семейство живееше в осемстаен апартамент с луксозни фототапети и остъклен балкон. Тия апартаменти струваха между три и пет лева.

Във всяко българско домакинство имаше каталог на "Некерман“, небрежно оставен на масичката в хола. Така че не ми разправяйте, че тогава не са чели книги. "Некермана" си е книга, четена във всяко семейство.

Армията ни беше най-силната в света. Имахме 150 хиляди танка и два милиона изтребители.

Всички момчета ходеха в казармата, където ставаха мъже, а някои ставаха и жени, но важното е, че ставаха!

Бозата струваше шест стотинки, кашкавалът - осем.

Всяко лято почивахме безплатно в Китен - първа смяна от 15 май до 30 юли, втора смяна - от 1 юли до 15 октомври.

Българските филми всяка година печелеха "Оскар", българските жени бяха най-красиви в света, а българските мъже най-потентни. Японците купуваха български компютри, германците – български автомобили. Българският интернет беше най-бързият в света. Всяка зима валеше по два метра сняг, но съветските снегорини го изчистваха за четири минути. Минималната пенсия беше 10 хиляди лева. Всеки пенсионер имаше съветска яхта и съветски хеликоптер, с които обикаляше страните от соцлагера.

Тодор Живков беше светец, мъдър държавник и покровител на изкуствата.

Дъщеря му спаси българската култура.







