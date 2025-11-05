ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към много тъжен и позорен финал, защото лъжат
Тази "партийно-мафиотска система" и система, в която партиите са "кланове с един господар", не може да продължава дълго. Катастрофата е съвсем близо, въпрос на месеци е.
Това заяви писателят и сценарист Иво Сиромахов в предаването "Студио Actualno", коментирайки политическия дневен ред в страната.
По думите му, в момента гражданите в България не са питани за нищо. "Листите не се пишат от гражданите, а от политическите партии", посочи Сиромахов.
Той коментира и напускането си от екипа на Слави Трифонов, като заяви, че не се е готвел за това, но свободата на словото е била застрашена.
"Когато няма свобода на словото, няма никаква свобода, тогава се превръщаме в диктатура", убеден е Иво Сиромахов.
Сценаристът уточни, че никога не е бил член или част от партия ИТН и действията ѝ не му влияят, освен ако не бъде "настъпен някой важен принцип, който може да увреди обществото".
"Аз не гласувам от 2009 г., защото няма за кого да гласувам, аз не виждам себе си в нито една от политическите партии. Не знам какви са идеите на политическите партии, има само едни кухи фрази и голи обещания, които не се базират на нищо", каза още Сиромахов.
Според него в България има сериозен проблем с това, че политиката се е превърнала в "надиграване на дребно и боричкане на отделни малки тарикатски банди".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НИМХ с прогноза за четвъртък, не е много оптимистична
22:38 / 05.11.2025
Смущаващи кадри от разрушените "Елени"
22:13 / 05.11.2025
Правителството предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
22:14 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространс...
17:28 / 05.11.2025
Бизнесмен: Светлинка в тунела не се вижда
15:54 / 05.11.2025
Почина 38-годишната Силвия Стоянова
15:18 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS