Българският актьор и музикален изпълнител Иво Аръков се оказа в центъра на обществено внимание, след като концерт от негово европейско турне в Париж премина при изключително ниска посещаемост. Събитието, което е част от серия от десет концерта за популяризиране на авторска музика, е било посетено едва от няколко души, въпреки първоначалните очаквания за публика между 600 и 800 души.
Проектът за турнето, чиято обща стойност надхвърля 250 хиляди евро, е свързан с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост чрез Министерството на културата. Според предварителните разчети, общият брой на зрителите за всички концерти трябва да надмине 10 хиляди души. По думите на Аръков обаче, интересът е значително по-нисък и в останалите градове, където публиката варира между 10 и 20 души.
"По места – около 10-20 човека, което е много оскъдно предвид ситуацията, която имаме в момента. Ние бихме искали да покажем много повече потенциал. Но от ден първи на това турне ние сме саботирани на всяка крачка“, заяви пред БНТ изпълнителят.
По първоначален план концертите е трябвало да се проведат през миналото лято, но забавяне в одобрението на проекта е довело до реализирането му на по-късен етап. Аръков посочва, че това е ограничило времето за реклама и организация, което според него е ключов фактор за слабата посещаемост. Към момента турнето се осъществява със собствени средства.
Изпълнителят допълва, че първоначално заложеният бюджет вероятно няма да бъде усвоен в пълен размер, но към този момент няма яснота дали е подадена официална корекция към Националния фонд "Култура“.
Междувременно служебният министър на културата вече е предприел промени в ръководството на фонда. Срокът за изпълнение на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост изтича в края на март, като при неспазването му средствата подлежат на загуба.
Припомняме, че Аръков е бил одобрен за финансиране по различни проекти на обща стойност близо 400 000 евро за последните две години. Сумите включват 255 000 евро по Плана за възстановяване за музикално турне, 70 000 евро от Национален фонд "Култура" за създаване на песен и 73 000 евро за филма "Изолация".
Аръков, който подава проекти за финансиране от 2014 г., отбелязва, че първоначално е бил осма резерва, преди проектът му да получи одобрение. Окончателните резултати от турнето се очаква да станат ясни след приключването му в края на март.
