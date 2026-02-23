ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Иван Савов: Всичко е безкрайно объркано, безкрайно неясно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:26Коментари (0)1119
©
"За да спрем спекулациите, аз мога единствено да призова новото ръководство на МВР да направи един одит на целия случай и да излязат и да кажат - "Нищо страшно няма в това какво се е случило вътре". Има предходни случаи, които също показват една порочна практика на замитане на нещата".

Това заяви пред БНР криминалистът Иван Савов - председател на Българската оръжейна асоциация, относно случая "Петрохан".

Според него ако новият вътрешен министър Емил Дечев има желание, той може да осветли по-добре целия случай.

"Винаги истината излиза наяве. Мисля, че е редно хората да разберат как стоят нещата", каза той.

"Тъй като МВР и службите нямат навика да огласяват информация, така че да стане ясно нещо за хората, понеже в годините назад никой не ги е държал длъжни пред обществото да кажат истината, в момента са в ступор и не знаят точно какво да покажат и какво да кажат. Дори аз да греша и наистина да не става въпрос за убийства плюс 1 самоубийство, това, което службите вадят, просто подкрепя всички конспиративни теории, защото те вадят на час по лъжичка и всичко е безкрайно объркано, безкрайно неясно. И дори в тези записи, които се появиха, се чуват едни гласове на заден фон, които нямат никаква връзка с това, което се вижда на кадрите. Постоянно има неща, които не се връзват с картинката", коментира в предаването "Преди всички" Иван Савов.

По думите му 16 оръжия на един човек очевидно са много. Той обаче обясни:

"В крайна сметка законът позволява човек да има повече от едно огнестрелно оръжие и няма ограничение. Няма как да използвате всичките едновременно, така че това не е най-страшното. Но цифрата е впечатляваща, особено за човек, който парадира, че е духовна личност и се занимава с езотерични практики".

Савов уточни, че мерниците за лазерно насочване са свободни за продажба, но за закупуване на заглушител е необходимо ловно разрешително.

"Тук възниква въпросът - ако действително е имало такива заглушители за част от оръжията, как са придобити те? Което би могло да значи, че някое от тези лица е имало ловно разрешително или пък че са незаконни заглушителите".

Специалистът обясни и какъв е редът за получаване на разрешително за оръжие в България. По думите му първо има обучение в няколкодневен курс, след това е необходимо да се набавят документи, включително бележка от районната психиатрия по местоживеене, след което документите се подават в полицията, а служителите от КОС правят преценка дали е оправдано желанието за оръжие. Според него именно в тази преценка е "най-мътната част от нещата", защото тя е много субективна. По думите му понякога това е повод за корупция, което опорочава всичко.

"На хората, които имат оръжие в България, едва ли не се гледа като на потенциални престъпници, само защото имат оръжие и това е страшно безумие. Ние за това се борим в момента - да променим правилата", посочи той.

Според Савов психотестът трябва да е задължителен, а оценката трябва да е много строга. Той разказа за споделено от полицаи, че не рядко, когато правят проверки на кандидати за оръжие и на притежаващи вече огнестрелно оръжие, на които предстои да си подновят разрешителното, виждат хора, които видимо имат психични проблеми. Полицаят обаче не може да откаже да презавери разрешително, ако човекът не е диагностициран, диспансеризиран и ако отново представи бележка, че не се води на отчет никъде:

"Това означава, че практически ние тормозим хората в началото, когато си вадят първото разрешително, измисляме си и си изсмукваме от пръстите 1100 глупости, за да не им дадем разрешение, но на тези, които дадем, след това примерно след 5 години - този човек за 5 години може да се промени, може да му се случи нещо, може да изпадне в тежко депресивно състояние, да не дава Господ може гласове да започне да чува. И този човек ако не е диагностициран, ако някой не е подал сигнал за него, за да бъде прегледан и записан като човек с психичен проблем, за да може да се води на отчет, при подновяването на разрешителното му никой не може да го спре".

Друг проблем е, че психодиспансерите не поддържат общ регистър и комуникация, добави Савов.

По думите му от 3 години асоциацията има проект за законодателни промени. Готови сме да предоставим и готови тестове, декларира той. Единственото, което нямаме, е разбиране от страна на Народното събрание, което неглижира тези неща, каза със съжаление специалистът.


Още по темата: общо новини по темата: 266
23.02.2026 »
23.02.2026 »
23.02.2026 »
23.02.2026 »
23.02.2026 »
22.02.2026 »
предишна страница [ 1/45 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ключов инвеститор си тръгва от българския пазар, десетки остават ...
16:28 / 23.02.2026
Андрей Гюров: Не можем да си позволим да пестим от демокрация
15:30 / 23.02.2026
Министърът на вътрешните работи с първи коментар за "Петрохан"
15:34 / 23.02.2026
Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
14:14 / 23.02.2026
Новият шеф на МВР с ключова среща за "Петрохан"
14:05 / 23.02.2026
Брутален вандализъм в СПА столицата ни
13:49 / 23.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
19:23 / 21.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
11:59 / 21.02.2026
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
11:44 / 21.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: