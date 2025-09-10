ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Иван Кристоф-Човекът Паяк: Можем да създадем най-елитния височинно-въздушен спасителен отряд в България
Автор: Цоня Събчева 21:49Коментари (0)146
© YouTube
На базата на опита, който имаме, можем да създадем най-елитния височинно-въздушен спасителен отряд в България. Това каза Иван Кристоф-Човекът Паяк в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

За реализирането на този проект са необходими големи инвестиции, но той може да се осъществи с подкрепата на партньори, вярва Човекът Паяк. "Не очакваме помощ от държавата. В най-добрия случай да не ни пречат много“, допълни той.

По думите му методиката ще бъде новаторска.

"С президента Румен Радев говорихме по темата за нов вид спасяване по въздуха, когато той беше главнокомандващ на Военновъздушните сили. На него му допадна идеята. Можем да дадем решения, които светът не е виждал. Една от идеите е на 16 октомври – в Деня на авиацията, да направим техническа тренировка“, обясни Иван Кристоф.

В утрешния ден ще представи мястото, на което ще бъде изграден "Умният дом на спасителите на бъдещето“.

"Искаме да покажем мястото, където ще изградим мястото за доброволците спасители, новите технологии и цялата концепция. Изискванията за HEMS са много стриктни и скъпи“, допълни Кристоф.

По негова идея в Торонто е създаден доброволен спасителен отряд, съставен от българи, които печелят уважението и признанието на професионалистите. Заради това е обявен за един от героите на Торонто. След събитията на 11 септември 2011 г. той е поканен на международната среща на Асоциация на полицейските началници.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Радев за руските дронове в полското небе: Подобни действия подкоп...
20:24 / 10.09.2025
Локализираха пожара в Сакар
19:55 / 10.09.2025
Никола Бургазлиев е с ново обвинение, може да получи доживотен за...
17:25 / 10.09.2025
Страховит инцидент по време на номера "Глобусът на смъртта" на пр...
16:50 / 10.09.2025
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сме...
16:12 / 10.09.2025
Журналист: Цените така ли ще останат, след като приемем еврото?
14:48 / 10.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
21:20 / 08.09.2025
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
22:06 / 08.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Войната в Украйна
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: